Renault назначает Николаса Мура генеральным директором главного региона России

Группа Renault назначила Николаса Мура, нынешнего генерального директора трансформации, главным операционным директором в России – втором по величине рынке группы после Франции – и в странах СНГ.

Мур, который будет подчиняться генеральному директору Луке де Мео, будет отвечать за Российскую Федерацию, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Монголию. Renault сообщил в пресс-релизе Четверг.

Мор пришел в Renault в 2000 году в качестве менеджера по закупкам после работы с поставщиками Valeo и Faurecia. В 2006 году он был назначен директором электростанции Dacia в Румынии, а в 2008 году стал вице-президентом по силовым агрегатам закупочной организации Renault-Nissan. В 2013 году он был назначен вице-президентом по массовому производству, а в 2014 году стал управляющим директором Renault Romania Group и генеральным директором Dacia.

В 2016 году он был назначен президентом и генеральным директором АвтоВАЗа российской компании Renault, производящей бренд Lada, а в 2018 году он был назначен старшим вице-президентом Группы и президентом региона Евразия. Де Мео назначил его исполнительным вице-президентом и главой отдела трансформации в сентябре 2020 года, после того как Де Мео опубликовал свой план «Renaulution» по возвращению прибыли проигравшего автопроизводителя.

Согласно плану, Renault, Dacia и Lada объединятся в единое бизнес-подразделение. Оба бренда будут использовать совместно разработанные модели, начиная с компактного внедорожника.

За первые два месяца этого года бренды альянса Renault-Nissan занимают 47 процентов рынка в России, включая автомобили от лидеров рынка Lada, Renault, Nissan, Mitsubishi, Datsun и Infiniti.