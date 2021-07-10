Resident Evil Village Pirate заявляет, что взломанная версия исправляет ошибки DRM

Скриншот : Capcom

Resident Evil Village Это хорошая игра. Но на ПК игра страдала от раздражающих периодических проблем, которые многих расстраивали. Capcom еще не исправила эти проблемы, но теперь взломанная версия игры, которая удаляет все DRM, похоже, исправила все заикания.

Как я уже заметил Темная сторона игр, Версия для ПК Resident Evil Village Недавно взломан ИМПЕРАТОРИЕЙ, Известная программа для удаления DRM. Теперь это деревня Любой, кто знает, где принять душ, был взломан k может скачать пиратскую версию игры и играть в нее без DRM. Удалить DRM из деревня Также похоже, что это было исправлено Это отвратительно Проблемы с заиканием, которые преследовали игру с тех пор Он был выпущен еще в мае .

В сообщении о взломанной версии деревняEMPRESS утверждает, что Capcom использует как Denuvo, так и собственную технологию DRM. Похоже, внутри все DRM деревня был виновником Игроки испытывали заикание и препятствия в игре.

ИМПЕРАТРИЦА объяснила: «Все внутриигровые заслонки, подобные тем, которые используются при убийстве зомби, были исправлены, поскольку точки входа Capcom DRM были исправлены». «Таким образом, большинство их функций больше не реализовано. Это приводит к более плавному игровому процессу».

Геймплей рифта RE Village.

мне DSOGПосле нескольких часов тестирования только что взломанной версии игры, Они могут подтвердить, что это действительно работает лучше и доставляет больше удовольствия. В видео он разместил DSOG ‘s EICИ Вы можете ясно видеть, насколько плавно игра теперь работает со всеми исправлениями DRM. Сравните это с видеофайлом Версия без взлома Игра запущена RTX 3080 .

G / O Media может получить комиссию

Котаку Я связался с Capcom и Denuvo по поводу заикания и последней взломанной версии, которая, кажется, решает проблему в деревня.

Capcom подтвердила в июне во время E3, что приступила к работе. DLC для Resident Evil Village. Больше никаких подробностей о Обнародован следующий DLC, но, надеюсь, Capcom может получить версию для ПК деревня Раньше он работал лучше, даже если это означает удаление из него DRM.

Читать далее: Resident Evil Village против. Обитель зла 4: лучший трейдер