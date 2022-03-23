Reuters убирает российское информационное агентство ТАСС со своего рынка контента

Логотип российского информационного агентства ТАСС на доске объявлений на Петербургском международном экономическом форуме 2017 (ПМЭФ-2017) в Санкт-Петербурге, Россия, 1 июня 2017 г. REUTERS/Сергей Карпухин/File Photo

23 МАРТ (Рейтер) — Агентство Reuters удалило ТАСС с рынка B2B для клиентов, согласно письму Reuters к сотрудникам в среду на фоне растущей критики того, как российское государственное информационное агентство изображает войну в Украине.

«Мы считаем, что доступность контента TAS на Reuters Connect не соответствует Принципам доверия Thomson Reuters», — написал в среду исполняющий обязанности генерального директора Reuters Мэтью Кин во внутренней служебной записке для сотрудников.

То Принципы доверия РейтерАгентство Reuters, основанное в 1941 году во время Второй мировой войны, обязано действовать честно, независимо и свободно от предубеждений.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

ТАСС отказался от немедленного комментария.

Некоторые западные СМИ и группы по защите свободы прессы обвинили Российское информационное агентство в распространении ложных заявлений и пропаганды о войне в Украине, а после вторжения технологические гиганты Google, Facebook, Twitter и сервисы платного телевидения ввели ограничения на доступ к гос. владела Россия. СМИ RT и Sputnik из-за опасений распространения дезинформации. RT и Sputnik назвали необоснованной цензурой ограничения, наложенные на них дистрибьюторами, в том числе магазинами приложений и другими социальными сетями. Подробнее

Согласно сообщению Forbes, в начале марта агентство Getty Images разорвало отношения с ТАСС. «Чтобы обеспечить целостность контента, который мы распространяем, мы просим партнеров и участников соблюдать требования», — цитирует отчет представителя Getty. В материале Forbes говорится, что ТАСС не сразу ответил на запрос о комментарии.

Reuters Connect позволял пользователям, в основном новостным организациям, получать доступ и делиться контентом ТАСС за определенную плату. Reuters Connect также предоставляет новостной контент Reuters и около 90 сторонних поставщиков, включая Variety, USA Today и CNBC.

Отдел новостей Reuters работает независимо от Reuters Connect.

Партнерство ТАСС с платформой Reuters Connect было завершено в 2020 году. В пресс-релизе, выпущенном 1 июня того же года, Майкл Фриденберг, тогдашний президент Reuters, сказал, что присоединение ТАСС к Reuters Connect «основано на нашем ценном партнерстве». Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов назвал это соглашение «действительно важным событием».

Согласно пресс-релизу, партнерство ТАСС с Reuters Connect предоставило клиентам «доступ к последним новостям и эксклюзивным видео, видео Кремля и президента России Владимира Путина, а также популярные видео и общие новости».

После вторжения партнерство вызвало резкую критику в социальных сетях. Политико история Оно было опубликовано 20 марта со ссылкой на неназванных журналистов Reuters, которые заявили, что их смущает партнерство компании с ТАСС.

Reuters принадлежит новостной и информационной компании Thomson Reuters Corp (TRI.TO).

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Отчетность Кеннета Ли и Джея Фолконбриджа) Под редакцией Эдварда Тобина

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.