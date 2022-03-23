Economy

Reuters убирает российское информационное агентство ТАСС со своего рынка контента

23 марта, 2022
Marfa Fedoroa

Логотип российского информационного агентства ТАСС на доске объявлений на Петербургском международном экономическом форуме 2017 (ПМЭФ-2017) в Санкт-Петербурге, Россия, 1 июня 2017 г. REUTERS/Сергей Карпухин/File Photo

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23 МАРТ (Рейтер) — Агентство Reuters удалило ТАСС с рынка B2B для клиентов, согласно письму Reuters к сотрудникам в среду на фоне растущей критики того, как российское государственное информационное агентство изображает войну в Украине.

«Мы считаем, что доступность контента TAS на Reuters Connect не соответствует Принципам доверия Thomson Reuters», — написал в среду исполняющий обязанности генерального директора Reuters Мэтью Кин во внутренней служебной записке для сотрудников.

То Принципы доверия РейтерАгентство Reuters, основанное в 1941 году во время Второй мировой войны, обязано действовать честно, независимо и свободно от предубеждений.

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ТАСС отказался от немедленного комментария.

Некоторые западные СМИ и группы по защите свободы прессы обвинили Российское информационное агентство в распространении ложных заявлений и пропаганды о войне в Украине, а после вторжения технологические гиганты Google, Facebook, Twitter и сервисы платного телевидения ввели ограничения на доступ к гос. владела Россия. СМИ RT и Sputnik из-за опасений распространения дезинформации. RT и Sputnik назвали необоснованной цензурой ограничения, наложенные на них дистрибьюторами, в том числе магазинами приложений и другими социальными сетями. Подробнее

Согласно сообщению Forbes, в начале марта агентство Getty Images разорвало отношения с ТАСС. «Чтобы обеспечить целостность контента, который мы распространяем, мы просим партнеров и участников соблюдать требования», — цитирует отчет представителя Getty. В материале Forbes говорится, что ТАСС не сразу ответил на запрос о комментарии.

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Reuters Connect позволял пользователям, в основном новостным организациям, получать доступ и делиться контентом ТАСС за определенную плату. Reuters Connect также предоставляет новостной контент Reuters и около 90 сторонних поставщиков, включая Variety, USA Today и CNBC.

Отдел новостей Reuters работает независимо от Reuters Connect.

Партнерство ТАСС с платформой Reuters Connect было завершено в 2020 году. В пресс-релизе, выпущенном 1 июня того же года, Майкл Фриденберг, тогдашний президент Reuters, сказал, что присоединение ТАСС к Reuters Connect «основано на нашем ценном партнерстве». Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов назвал это соглашение «действительно важным событием».

Согласно пресс-релизу, партнерство ТАСС с Reuters Connect предоставило клиентам «доступ к последним новостям и эксклюзивным видео, видео Кремля и президента России Владимира Путина, а также популярные видео и общие новости».

После вторжения партнерство вызвало резкую критику в социальных сетях. Политико история Оно было опубликовано 20 марта со ссылкой на неназванных журналистов Reuters, которые заявили, что их смущает партнерство компании с ТАСС.

Reuters принадлежит новостной и информационной компании Thomson Reuters Corp (TRI.TO).

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(Отчетность Кеннета Ли и Джея Фолконбриджа) Под редакцией Эдварда Тобина

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.

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