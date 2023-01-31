REVERSE PAUSE: Объявлена ​​дата окончания Pro Wrestling Battle Royal

нарушениебесплатная игра-драка в стиле рестлинга, закрывающаяся в феврале, Epic Games и разработчик Iron Galaxy Studios объявили во вторник. Игра будет закрыта 28 февраля, примерно через шесть месяцев после официального запуска игры.

«Оставшиеся недели будут возможностью отпраздновать соревновательный дух, который вы привнесли в эту игру». Железная Галактика он сказал. «Будет больше прямых трансляций, в которых мы будем играть в некоторые игры с разработчиками и позволять им еще раз приподнять занавес, чтобы поделиться некоторыми закулисными моментами творческого процесса, в ходе которого был построен этот город».

Но на самом деле все закрывается в конце февраля. Любой игрок, потративший деньги на игру, включая покупку Battle Pass или внутриигровой валюты Brawlla Bills, имеет право на возмещение на любой платформе. «В ближайшее время мы поделимся страницей часто задаваемых вопросов с дополнительной информацией о восстановлении», — сказал Iron Galaxy.

Мы искренне надеемся, что на этом новости не закончатся. сокращениеДобавлена ​​​​Железная Галактика, более личное Открытое письмо сообществу игроков. «Возможно, вы еще не видели грохот в его окончательной форме. Если мы снова сможем приветствовать людей на палубе боевого корабля, мы надеемся, что вы будете там, покрасневшие и готовые занять свое законное место в пушечном ядре».

сокращение он Вариант для ближнего боя О жанре королевской битвы. Игроки отправляются в Grapital City, большую карту со множеством достопримечательностей, и набивают свои карманы мощными предметами, бонусами и другими предметами. Противников сгружали с крыш небоскребов и/или бросали в воду для утилизации.

Хотя нарушение Разработанная так, чтобы быть как смотрибельной, так и играбельной, игра не смогла завоевать большого внимания на Twitch, что, возможно, решило ее судьбу — наряду с некоторыми другими играми в жанре «королевская битва». Также во вторник Electronic Arts объявила о закрытии своих дверей. Apex Legends для мобильных устройствИ запущен в мае 2022 г.и закончить разработку в Поле битвы для мобильных устройствпроект Анонсировано в апреле 2021 г..

нарушение Я был Впервые об этом было объявлено на The Game Awards 2021.хотя предполагаемый запуск раннего доступа в январе 2022 г. было отложено Так что Iron Galaxy может укрепить и отточить вашу игру. Он официально вышел 11 августа на PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One и Xbox Series X.

а Версия для Nintendo Switch с рейтингом (за рубежом) ранее в этом месяце, но вряд ли он будет выпущен сейчас.

Компания Iron Galaxy, основанная в 2008 году, наиболее известна своими играми. Девик (2013) и вымирание (2018), и ее работа над инстинкт убийцыВторой и третий сезоны для Xbox Game Studios.