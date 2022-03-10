Rio Tinto разрывает отношения с российскими компаниями из-за войны на Украине

Логотип Rio Tinto на шлеме посетителя боратной шахты в Бороне, Калифорния, США, 15 ноября 2019 г. REUTERS/Patrick T. Fallon

(Рейтер) — Rio Tinto (Рейтер) в четверг стала первой крупной горнодобывающей компанией, объявившей о прекращении всех связей с российскими компаниями, присоединившись к группе ведущих западных фирм, вышедших после ухода Москвы. Вторжение в Украину.

Rio ранее заявляла, что у нее нет операционных активов или сотрудников, которых можно было бы вывести из России или Украины, но этот шаг связан с тем, что после начала вторжения 24 февраля западные компании сталкиваются с растущим давлением, требующим ухода из России.

Ведущие американские компании, такие как McDonald’s, PepsiCo, Coca-Cola и Starbucks, на этой неделе прекратили торговлю с Россией, дав единый отпор войне с Украиной. Свои действия там Москва называет «спецоперацией». Подробнее

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«Rio Tinto находится в процессе прекращения всех коммерческих отношений, которые у нее были с любой российской компанией», — говорится в письме, направленном агентству Reuters. Не сразу стало понятно, с какими компаниями Rio ведет дела в России.

Заявление англо-австралийской компании было сделано после того, как в среду высокопоставленный руководитель заявил, что компания ищет альтернативные источники топлива для своих монгольских медных предприятий в Ою-Толгой, но не считает, что сможет полностью отказаться от закупок в России. Подробнее

Компания не сразу ответила на вопросы о том, будет ли она продолжать закупать российское топливо и другие продукты через нероссийских третьих лиц.

Мировая горнодобывающая компания владеет 80% акций Queensland Alumina Ltd (QAL) в совместном предприятии с российским производителем алюминия PJSC Rusal International (RUAL.MM). В компании не стали комментировать, как ее решение о прекращении отношений с российскими компаниями повлияло на «Русал».

Ранее горнодобывающая компания заявляла, что активно изучает любые существующие деловые связи с Россией в рамках своего глобального бизнеса.

Конкурент Rio BHP Group (BHP.AX) не сразу прокомментировала наличие у нее деловых связей с российскими компаниями и рассматривает возможность их прекращения.

Ранее Royal Dutch Shell Plc прекратила закупать нефть в России и заявила, что полностью разорвет связи с этой страной, в то время как Соединенные Штаты активизировали свою кампанию по наказанию Москвы путем запрета на импорт российской нефти и энергоносителей.

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Репортаж Правина Менона Редактирование Кристофера Кушинга, Майкла Перри и Кеннета Максвелла

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