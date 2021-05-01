Riot будет записывать голосовые сообщения для задержания расистов

Вам лучше поговорить со мной ласково, или эти двое придут к вам домой и сломают вам ноги. картина : Riot игры

Объявить бунт Сегодняшние обновления политики конфиденциальности, которые позволят компании записывать и оценивать голосовые сообщения заявленного игрока в программе командной стрельбы. Оценка.

«Чтобы мы могли принимать меры против игроков, которые используют голосовую связь для преследования других, используют язык ненависти или иным образом мешают вам воспринимать игру, нам необходимо знать, что говорят эти игроки», – написал Riot на своем веб-сайте. «По этой причине нам нужно будет расширить возможности анализа аудиоданных».

Riot объяснил, как работает его новая политика, и подтвердил, что компания не будет активно слушать игроков, а будет записывать данные только в том случае, если будет представлен отчет.

«Когда игрок отправляет отчет о нарушающем или оскорбительном поведении при голосовой связи, соответствующие аудиоданные будут храниться в области, зарегистрированной в вашей учетной записи, и оцениваться, чтобы определить, было ли нарушено наше соглашение о поведении», – пишет Riot.

Независимо от того, обнаружено нарушение или нет, Riot заявляет, что звук будет удален позже.

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С введением новой политики изменения голоса расистам придется изобретать новые способы называть вас н-словом. (Что они и будут делать, потому что именно так они и поступают.) Снимок экрана : Riot игры

в Интервью С участием Технологический кризисУэс Харт, президент Gamer Dynamics, и Крис Хаймс, специалист по защите данных и президент CISO, сказали, что Riot все еще работает над решением, какие инструменты использовать для оценки аудиозаписей и что этот процесс, вероятно, будет автоматизирован. Автоматизация модерации может быть сложной задачей и может привести к неравномерному применению; Чтобы бороться с этим, Харт и Хаймс заявили, что человеческая умеренность также будет играть роль в выработке наилучшего пути.

До сих пор, Оценка Это будет единственная игра Riot, в которой будут использоваться новые инструменты изменения голоса. Оценка, Командный шутер от первого лица с хорошей репутацией среди игроков, использующих голосовой чат для оскорблений. В сети некоторые игроки говорят, что атмосфера усложняет игру, в то время как другие говорят, что они полностью закрылись из-за ядовитой аудиосвязи.

Связанный, Оценка Игроки неоднозначно относятся к новостям. Некоторые игроки благодарны за недавно принятые меры по пресечению расистских и сексистских злоупотреблений и способностей, совершаемых в голосовом чате игры, и надеются, что новый метод модерации будет введен в другие основные игры Riot, такие как Лига Легенд. Другие выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности и обеспокоены тем, что система модерации может быть использована для несправедливого сообщения об игроках за слова, взятые из их контекста.

Голосовая модерация еще не активирована Оценка. Он бунтовал Оценка Команда объявит, когда начать сбор данных.