Rocket League получает анимацию в сезоне 6 | Ракета Дори®

Мы вернемся после этого делового перерыва

Из студии, которая привела вас ракетная лигаPsyonix с гордостью демонстрирует 6 сезон, совершенно новое приключение с участием нашей любимой автомобильной команды. В этом сезоне представлены анимации аркадная ракета с новым бедуин Ван вместе с никогда не видел Новый Токио (комедия) Альтернативная арена. По мере продолжения сезона мы будем выпускать товары из Форнакс.серияЛегендарное освобождение черный фанквведение разгрома Межсезонье который отображает Новый игровой режим.

Скоро появится в продаже в среду, 9 марта, в 8:00 по тихоокеанскому времени (16:00 по всемирному координированному времени)

следующий

этот сезон аркадная ракета Упакован плотнее, чем клоунская машина. Поклонники Merc Hitbox ликуют! Мы идем через пригород с прыжком бедуин Грузовик с дорожными наклейками наклейка для путешествий.

Будьте осторожны при просмотре каналов — таинственный новичок Он быстро распространился по игре. Мы пока не совсем уверены, что это такое, но оно появляется в новом Колесаа целевой взрывдаже новый пневматический Вот как-то жрут бедуинскую решетку! Не холодный номер, не холодный!

Бонусные функции

Веселье никогда не прекращается с Rocket Pass. у нас есть Форнакс.серия Он вступает в игру как чертежи вскоре после начала сезона. В нем есть элегантность мамба Автомобиль этой серии сочетает в себе новое и старое с полностью переосмысленной классикой. Наденьте пару Оттенки в горошек: Многоцветный Или получите 3D с новым Тройка: колеса тостера. У нас также есть файл Взрывная цель Shadow Raid Превращает каждую спичку в страницы комиксов.

Арены тоже претерпевают некоторую трансформацию, например, новые Новый Токио (комикс) альтернатива входит в игру.

новая партия Призы турнира Перевернитесь, что представляет собой целую кучу трюков. Рулоны туалетной бумаги, тяжелые гири и колеса, полные зубов, — все это вместе составляет одну из наших лучших наград.

Не трогайте это приложение! В 6 сезоне есть еще один сюрприз. Позже в этом сезоне будет запущено новое ограниченное по времени событие, запускающее совершенно новый режим, который обязательно станет хитом. Подробности будут позже, а пока мы просто надеемся, что коктейли вам понравятся!

Доступно в магазине предметов

Похоже, разработчики использовали для этого постоянный тег. Правильно, многого стоило ожидать черный фанк Переходим в магазин предметов в 6-м сезоне, так что приготовьте кредиты. Эта мгновенная классика будет идеально сочетаться с вашими любимыми киберспортивными наклейками и белыми титановыми колесами.

Мы также представляем новые наборы Starter и Standard, в которые входят такие классические предметы, как Jäger 619, Toon-Hydro Trail, Toon Goal Explosion (Titanium White) и многое другое!

Сезон 6 начинается в среду, 9 марта, после обновления игры 8 марта в 16:00 по тихоокеанскому времени.