Rocket Report: Знакомьтесь с космическими рейнджерами Blue Origin; Метановая ракета не стартует

Добро пожаловать в версию 5.21 Rocket Report. Это последний выпуск Rocket Report за 2022 год. В этом году я возьму около 10 выходных на праздничный сезон, поэтому мой следующий информационный бюллетень не будет опубликован до 5 января. Какие хорошие новости? У нас с Ars есть большие планы на космическое пространство в 2023 году, так что следите за объявлениями об этом. А пока, я надеюсь, что все весело проводят праздничный сезон!

Как обычно мы Мы приветствуем запросы читателей, и если вы не хотите пропустить проблему, зарегистрируйтесь, используя поле ниже (форма не будет отображаться на версиях сайта с поддержкой AMP). Каждый отчет будет включать информацию о малых, средних и тяжелых ракетах, а также краткий обзор трех следующих запусков в календаре.

Пришло время зарядить электрон. После более чем двух лет задержек НАСА и Rocket Lab наконец-то готовы провести в пятницу первый запуск электронов с острова Уоллопс в Вирджинии. Отчеты космических новостей. Причиной последней задержки стал плохой прогноз погоды на четверг, а затем необходимость в нем Закрыть окончательные документы. Запуск запланирован не позднее воскресенья, 18 декабря. Миссия выведет на орбиту три спутника HawkEye 360, которые управляют группировкой космических аппаратов радиочастотного мониторинга.

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В любом случае, что означает буква F в FTS? … Основной причиной задержки стала новая автономная система завершения полета, необходимая для запуска электрона с Уоллопса. Окончательная сертификация безопасности для так называемого автономного блока прекращения полета НАСА изначально была запланирована вовремя для поддержки первого запуска Стартового комплекса-2 в середине 2020 года, сказал Дэвид Пирс, менеджер НАСА по летному комплексу Уоллопс. Но во время финальных проверок программы инженеры обнаружили в коде несколько ошибок. В конце концов, Rocket Lab хочет запустить нейтронную ракету из Вирджинии. (Представлено Кеном Пенном)

Кто готов к Blue Origin Space Rangers? Разные отчеты что производственная компания, соучредителем которой является Майкл Страхан, который отправился в космос на New Shepard в декабре 2021 года, работает с Blue Origin над созданием анимационного сериала о космических приключениях для детей. Он будет называться «Космические рейнджеры Blue Origin». Перестать смеяться. Я серьезно.

Скоро на Amazon Prime? … В шоу примут участие аниматор Джефф Безос, а также Страхан, бывшая звезда НФЛ. Возможно, стоит пройти хотя бы один раз. По словам продюсеров, шоу «создаст несколько точек соприкосновения для детей и семей, чтобы они могли исследовать и учиться, а также предложит единственный в своем роде космический опыт». Я постараюсь быть позитивным и скажу, что здорово пытаться заинтересовать детей STEM. Но я, конечно, надеюсь, что это не отвлекает от всей другой работы над доской Blue Origin.

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После очередной задержки ABL скатывается в январь.. В начале этого месяца компания ABL Space Systems представила Четкое и подробное обновление О его многочисленных попытках запустить RS1 с Кадьяка, Аляска. (Такая прозрачность приветствуется.) Затем, 8 декабря, компания попыталась еще раз, но незадолго до попытки запуска она отследила «неожиданные электрические помехи в нашей системе авионики».

время, необходимое для ремонта … «Проблема была продемонстрирована только во время прогонов с прямым приводом, а не во время испытаний сухого автомобиля или в лаборатории. Это указывает на термоэлектрическую или термомеханическую первопричину», — говорится в сообщении компании. в Твиттере. «Команда внедряет исправления и работает над попыткой запуска во время следующего окна запуска, которое откроется 9 января». Удачи ABL, поскольку они продолжают продвигаться к дебюту RS1.