Rocket Report: SpaceX запускает Корею на Луну, космодром Грузии

Добро пожаловать в Rocket Report 5.05! Не смотрите сейчас, но до запуска ракеты NASA Space Launch System может пройти менее четырех недель. Я крывал это армирование десятки лет и готов к этому в конце концов это происходит. В ближайшие недели у меня запланировано гораздо больше освещения.

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Космопорт в Джорджии судится с целью принудительной продажи земли. Граждане округа Камден I подавляющим большинством голосов проголосовали против предложения о космодроме на юго-востоке Джорджии. Затем владелец 4000 акров земли, разыскиваемый сторонниками космопорта, заявил, что расторгнет соглашение о продаже земли сторонникам космопорта Камден. Однако уполномоченные округа Камден отказываются отказываться от мечты построить космодром, который не нужен местным жителям и который землевладелец не хочет продавать. Итак, они подали в суд на владельца, Union Carbide Corporation, News4Jax сообщает.

Игнорировать избирателей … В прошлом месяце в заявлении Union Carbide говорилось: «В результате (выборов) между провинцией и UCC больше не существует опционного соглашения, и UCC не намерена передавать право собственности провинции в соответствии с с предыдущим опционным соглашением». После подачи иска правительственный чиновник округа Камден Стив Ховард написал: «Несомненно, что UCC имеет контракт с Camden. Округ указал, что он хочет, хочет и может закрыть. Мы ожидаем, что UCC выполнит свои контрактные обязательства». В какой-то момент приходится задуматься, почему местные чиновники так увлечены строительством этого космодрома. (Предоставлено zapman987 и Ken the Bin)

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Впервые удачная твердотопливная ракета. Китайский поставщик пусковых услуг CAS Space успешно вывел шесть малых спутников на орбиту рано утром в среду с первым запуском своей твердотопливной ракеты Lijian-1. Репортажи космических новостей. Lijian-1 в настоящее время является крупнейшей твердотопливной пусковой установкой в ​​Китае, и CAS Space также разрабатывает более крупные ракеты. Ракета Legian-1 длиной 30 метров может нести 1500 кг полезной нагрузки на 500-километровой солнечно-синхронной орбите.

Производные конструкции … CAS Space является полукоммерческим подразделением Китайской академии наук. Материнская компания CAS разрабатывает ряд космических аппаратов, в том числе спутники BeiDou, и ранее запускала ракеты-зонды. Хотя орбитальный запуск в среду знаменует собой важный шаг вперед, твердотопливные ракеты, похоже, являются лишь началом амбиций CAS Space. Компания также работает над многоразовыми жидкостными двигателями с целью разработки восстанавливаемых эжекторов. Новый веб-сайт, недавно опубликованный компанией, показывает, что ракеты-носители аналогичны ракетам-носителям Falcon 9, Falcon Heavy и New Shepard. (Предоставлено EllPeaTea и Ken the Bin)

Американские компании завершат пуск ракеты «Паллоза» 4 августа. Четверг был тихим днем ​​​​для поставщиков услуг запуска в США. Начиная с 05:00 UTC, космический корабль Rocket Lab Electron запустил миссию NROL-199 на низкую околоземную орбиту для Национального разведывательного управления США. Затем, в 10:29 UTC в четверг, ракета Atlas 5 United Launch Alliance отправила инфракрасный спутник из космоса на орбиту для космических сил США. Наконец, в 13:37 UTC ракета New Shepard компании Blue Origin запустила суборбитальную космическую туристическую миссию NS-22.

Далее, SpaceX … в четверг вечером в центре внимания оказалась компания SpaceX и ее ракета Falcon 9, которая должна была запустить на Луну лунный орбитальный аппарат Pathfinder Корейского института аэрокосмических исследований. Ракета была запущена в 23:09 UTC с мыса Канаверал, штат Флорида, и прошла успешно. Я не могу вспомнить случая, когда в один и тот же календарный день были выпущены четыре разные американские ракеты, но, вероятно, это был не последний случай, учитывая все разработки в области новых подкреплений США, больших и малых. Мы действительно вступаем в эру изобилия запусков. (Предоставлено EllPeaTea и Ken the Bin)