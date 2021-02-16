Roku делает шаги, чтобы представить оригинальный контент

Roku, похоже, планирует добавить оригинальный контент в свою существующую библиотеку контента. Список вакансий, о которых первоначально сообщил протокол Это показало, что Roku искал ведущего юриста по производству с «значительным опытом работы в теле- и кинопроизводстве, будь то в студии, сети, вещательной службе или юридической фирме в сфере развлечений».

В списке, который больше не принимает запросы, указано, что роль будет включать «все типы соглашений о разработке и производстве, включая соглашения о покупке опционов, соглашения о приобретении текста, соглашения о правах жизни, соглашения о найме отдельных писателей, актеров, режиссеров и продюсеров, соглашения об оказании производственных услуг и нетрадиционные соглашения, в том числе соглашения с руководителями отделов, соглашения о площадках, разрешения, соглашения об аренде недвижимости, отчеты о сходстве и кредитные ноты ». Все признаки указывают на создание исходного контента для платформы.

Год Он недавно заключил сделку Получить права на исходный контент Quibi, включая 75 шоу и документальных фильмов, созданных для службы прямых трансляций, и более десятка наименований, которые не попали на платформу. Роко Сообщается, что он заплатил Намного меньше 100 миллионов долларов на контент.

Новый оригинальный контент, вероятно, присоединится к Quibi на Roku Channel, бесплатном потоковом сервисе Roku. Этот шаг поможет каналу Roku конкурировать как с бесплатными сервисами, так и с платными потоковыми программами, такими как Netflix и Prime Video, которые используют оригинальный контент, чтобы соблазнить подписчиков обещанием контента, который нельзя найти больше нигде.

Однако канал Roku предназначен не только для бесплатного контента. Через приложение пользователи также могут подписаться на премиум-каналы. Когда было объявлено о сделке по контенту Quibi, Roku указал, что в 2021 году контент будет бесплатным для всех пользователей Roku. После этого контент может быть перенесен на платный канал, где также может существовать новый исходный контент.

Roku еще не прокомментировал функциональный список или потенциальные планы относительно исходного контента.