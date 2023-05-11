Roku запустила домашнюю систему безопасности за 99 долларов

Roku расширяет линейку умных домов и добавляет в свое предложение интеллектуальную систему безопасности, солнечную панель для питания наружной камеры и разноцветную светодиодную полосу. Этот шаг был сделан после того, как в октябре прошлого года компания впервые влилась в игру «умный дом», выпустив множество гаджетов, включая камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, умные розетки и умные лампочки.

Новый расширяемый 99 долларов за систему домашнего мониторинга Roku SE Включает в себя клавиатуру, концентратор с сиреной, датчик движения и два датчика открытия двери/окна. Вы можете установить и контролировать систему безопасности самостоятельно, используя приложение Roku Smart Home, или вы можете подписаться на профессиональный круглосуточный мониторинг с помощью полдень (9,99 долларов в месяц или 99,99 долларов в год). Roku предлагает 50-процентную скидку на первый год, если вы подписываетесь на годовой план, который дает вам контролируемую систему безопасности за 150 долларов.

Это лучшая сделка Комплект для домашнего мониторинга Wyze, что составляет 99 долларов США с тремя месяцами бесплатного мониторинга; Всего 170 долларов за первый год. Roku разработала систему в сотрудничестве с Wyze, и, как и все продукты Roku для умного дома, SE Home Monitor представляет собой систему с небольшим ребрендингом. Однако, несмотря на их общую ДНК, Продукты Wyze не работают с устройствами Roku.

Если вы пытаетесь выбрать между ними, у Roku есть одно большое преимущество: этот гигантский экран в вашей гостиной. Roku интегрировал свою систему безопасности с плеером Roku или Roku TV, поэтому он может отправлять оповещения на телевизор при срабатывании датчика и отображать обратный отсчет времени будильника, когда он включен.

Компания также усиливает интеграцию с камерами, добавляя историю событий в приложение Roku Cameras для смарт-телевизоров. Теперь, помимо просмотра прямой трансляции с любых подключенных камер и дверных звонков, вы также можете просматривать записанные события. READ Apple TV 4K против PS5: как сравнить производительность?

Roku интегрирует свою новую систему безопасности с операционной системой TV и предлагает улучшенные функции управления камерой на большом экране. Изображение: Року

Приложение автоматически загрузит записи на ваш телевизор, чтобы просмотреть их на вкладке «События». Вам нужно зарегистрироваться на Roku’s Подписка на умный дом (3,99 доллара в месяц за камеру или 9,99 доллара за мультикамеру) за эту функциональность. Wyze предлагает аналогичный вариант для своих камер. Google Chromecast телевизоры и устройства Amazon Fire TV, но не на Roku.

Новая солнечная панель Roku для зарядки Roku Outdoor Camera SE с батарейным питанием появится в июне по цене 24,99 долларов.

Roku Smart Light Strip Plus SE может отображать несколько цветов одновременно. Изображение: Року

Интеграция голосового управления Roku с помощью пульта Roku или приложения Smart Home теперь позволяет вам управлять освещением Roku и умными розетками, а также существующей возможностью вызывать прямую трансляцию с камеры на телевизоре с поддержкой Roku. Новые интеграции будут развернуты в течение следующих нескольких недель.

Аудиоинтеграция также позволяет управлять цветом, что пригодится, если вы выберете новую полосу Roku Smart Light Strip Plus SE. Световая полоса может отображать до 16 различных цветов одновременно на отдельных участках длиной в фут и один цвет на всей полосе. Он доступен в двух размерах: 16,4 фута и 32,8 фута за 34,99 и 49,99 долларов.

Исправление в среду, 10 мая, в 17:00: В предыдущей версии этой статьи упоминалось, что интеграция голосового управления через пульт Roku и приложение работает с Alexa и Google Assistant. Через Roku Voice не работает. Устройства умного дома Roku также могут управляться Alexa и Google Assistant через совместимые динамики. Приносим извинения за ошибку.