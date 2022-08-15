RPT-US заявляет, что Индия скрыла российское происхождение топлива, поставляемого в США

(Повторяет рассказ без изменений текста)

Нидхи Верма

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии тем, что она использует ее для экспорта топлива, изготовленного из российской нефти, морскими перевозками, чтобы скрыть его происхождение в Нью-Йорк в нарушение санкций США. Об этом заявил в субботу главный управляющий Центрального банка Индии.

Министерство финансов США уведомило Индию о том, что индийское судно забрало нефть с российского танкера в открытом море и доставило ее в порт штата Гуджарат на западном побережье, где она была очищена и отправлена, заявил заместитель управляющего Резервного банка Индии Майкл. . Патра.

Санкции США против Москвы в связи с ее вторжением в Украину в феврале запрещают импорт в США энергетических продуктов российского происхождения, включая сырую нефть, очищенное топливо, дистилляты, уголь и газ.

Празднование 75-летия 75-летия 75-летия 75-летия 75-летия 75-летия 75-летия 75-летия 75-летия 75-летия 75-летия 75-летия 75-летия 75-летие 75-летие 75-летие 75-летие 75-летие 75-летие 75-летие 75-летие 75-летие 75-летие 75-летие 75-летие 75-летие В 75-летие 75-летие 75-летие 75-летие 75-летие Батра сказал: « очищенная продукция была доставлена ​​обратно на этот корабль и уплыла без пункта назначения. Независимость Индии».

Посольство США в Нью-Дели заявило, что не имеет немедленных комментариев.

Комментарии Батры — это первая официальная ссылка Индии на такие опасения США. Дели не присоединился к санкциям против России и не осудил то, что Москва называет «специальной военной операцией» у своего соседа.

Батра сказал, что ему сказали, что российская нефть была переработана в дистиллят, используемый для производства одноразового пластика. Он не уточнил личность корабля или индийского нефтеперерабатывающего завода.

Он сказал: «Вот как работает война. Она работает странным образом».

Индия, крупнейший в мире импортер и потребитель нефти, в прошлом редко покупала российскую нефть. Но с началом войны индийские нефтеперерабатывающие заводы стали перерабатывать пониженную российскую нефть, от которой сторонились многие западные страны и компании.

(Отчетность Нидхи Вермы; редактирование Уильяма Малларда)