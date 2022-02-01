RTL Today — Возможные атаки: высокопоставленный киберчиновник США встречается с союзниками по НАТО по поводу российских угроз

По словам высокопоставленных американских чиновников, высокопоставленный чиновник Белого дома по кибербезопасности начал поездку по европейским союзникам по НАТО во вторник, чтобы подготовиться к потенциальным атакам России в киберпространстве.

Энн Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности по кибербезопасности и новым технологиям, начнет в Брюсселе встречи с представителями НАТО, чтобы «повысить устойчивость страны и альянса в киберпространстве, включая сдерживание, срыв и реагирование на дальнейшую российскую агрессию против Украины, государств и в нашей стране». соответствующих стран», — заявили официальные лица.

Официальные лица США, поделившись подробностями поездки в заявлении на условиях анонимности, заявили, что Нойбергер затем отправится в Польшу для встреч с польскими и прибалтийскими киберруководителями.

Она также должна проконсультироваться с членами восточноевропейских стран НАТО, известных как группа B9, и провести виртуальные встречи с официальными лицами Германии и Франции.

«Мы сосредоточены на обеспечении того, чтобы Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры были готовы к любым непредвиденным обстоятельствам, связанным с киберпространством, и были готовы реагировать в текущих условиях. Мы также обсудим, как мы будем координировать и поддерживать Украину и друг друга в на случай кибератак», — заявили официальные лица.

«Для США, их союзников и партнеров будет крайне важно объединиться».

Россия сосредоточила огромные вооруженные силы на границах Украины.

Хотя Москва настаивает на том, что не собирается вторгаться, она уже захватила Крым в 2014 году и поддерживает кровавый сепаратистский мятеж на русскоязычном востоке Украины.

Американские и европейские официальные лица предупреждают, что если не считать военной атаки, Россия все еще может нанести значительный ущерб стабильности Украины с помощью кибератак.

«Русские понимают, что вывод из строя или разрушение критически важной инфраструктуры, включая электроэнергию и средства связи, может усилить давление на правительство, армию и население страны и ускорить их достижение целей России», — заявили высокопоставленные представители США.

Москва отрицает какую-либо агрессию, заявляя, что не только войска, находящиеся за пределами Украины, но и военные учения.

Кремль, однако, заявляет, что чувствует угрозу со стороны НАТО и не спустится вниз, если Соединенные Штаты не согласятся навсегда исключить Украину, не являющуюся членом НАТО, из западного альянса, а также вывести войска из других восточноевропейских стран.