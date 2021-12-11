RTL Today — Конец китовым тюрьмам: в России запрещена охота на китов в аквариумах

В пятницу российские активисты приветствовали решение президента Владимира Путина закрыть юридическую лазейку, которая позволила морским обитателям, особенно китам, ловить свои экспонаты в аквариумах и других местах.

Фотографии 100 китов, запихнутых в печально известную «китовую тюрьму» на Дальнем Востоке России, вызвали в 2019 году международный резонанс.

Киты, направлявшиеся в аквариумы, были выпущены на свободу после жестких репрессий со стороны правозащитных групп, а ранее в этом месяце Россия заявила, что полностью демонтировала секретный объект.

Директор Гринпис России Сергей Цыблонков попросил Путина устранить лазейку в законодательстве, разрешающую охоту на морских животных, большая часть которых предназначена для аквариумов в Китае.

«Вы предлагаете запретить охоту (животных) для развлечения? Да, я согласен, давайте сделаем это так», — сказал Путин во время встречи с Советом по правам при президенте в четверг.

Выступая на пресс-конференции на следующий день, Циблонков сказал, что закрыть лазейку «очень важно».

«Отношение к детям, старикам и животным многое говорит об обществе», — сказал Циплонков, добавив, что он «счастлив», что Путин согласился с ним.

Экологические организации приложили все усилия, чтобы закрыть печально известный китовый комплекс в бухте Среденая недалеко от самого восточного города Находка и выпустить китов в дикую природу.

Все животные — многие из них — детеныши — прошли программу реабилитации перед тем, как быть выпущены в Охотское море между Россией и Японией.