RTL Today — Критическая нехватка топлива облегчается: поставки мексиканской и российской нефти облегчают топливный кризис на Кубе

В связи с тем, что в последние дни нефтяные танкеры из Мексики и России пришвартовались, Куба может столкнуться с острой нехваткой топлива в ближайшем будущем.

С конца марта ряды машин, стоящих в очереди за бензином, стали обычным явлением на управляемом коммунистами острове, а заправочные станции создали группы WhatsApp для организации клиентов.

Куба, находящаяся под эмбарго США, переживает худший экономический кризис за последние три десятилетия. Он производит только треть необходимого ему топлива каждый день, в то время как жители борются с перебоями в подаче электроэнергии и нехваткой продовольствия.

Согласно веб-сайту по отслеживанию судоходства Vessel Finder, мексиканский танкер Bicentenario с грузом в 265 000 баррелей нефти прибыл во вторник в порт Гаваны. Agence France-Presse подтвердило, что судно стоит на якоре у нефтеперерабатывающего завода Nico Lopez в столице.

В конце мая супертанкер Limo под флагом Камеруна, следовавший из России, прибыл в порт Матансас с грузом около 800 000 баррелей.

Висенте де ла О Леви, министр энергетики и горнодобывающей промышленности, объявил в последние недели, что «будет восстановление» от нехватки топлива, уменьшение неудобных очередей».

Гаванский нефтеперерабатывающий завод производит 22 000 баррелей в день (баррелей в сутки), поставки могут продолжаться до трех недель, сказал Хорхе Пинон, директор Программы энергетики и окружающей среды Латинской Америки и Карибского бассейна Техасского университета.

— Ищем партнеров —

Пинон сказал, что прибытие Bicentenario во вторник стало третьей такой отправкой в ​​этом году. Государственная компания Petroleos Mexicanos не ответила на запрос о комментариях.

Артуро Лопес-Леви, приглашенный профессор автономного университета, сказал, что Мексика во главе с левым президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором проводит политику давления на прекращение санкций США против Кубы, поддерживая диалог с Вашингтоном и дружеские отношения на Западе. Полушарие. Мадридский университет.

Между тем, отношения между Москвой и Гаваной в последние месяцы активизировались благодаря увеличению числа двусторонних проектов и визитов высокопоставленных официальных лиц.

Но Кубе может быть трудно платить за нефть. Иногда страны поставляют нефть в кредит или в обмен на кубинских врачей, которые приезжают работать в страну, чтобы отгружать нефть.

«У Кубы нет денег, и я сомневаюсь, что они будут платить за эту нефть», — сказал Пинон. «Я полагаю, что Мексика вместо того, чтобы платить наличными за доставку кубинских врачей, делает это нефтью, как это делает Венесуэла».

— Шеврон против Кубы —

В последнее время Куба столкнулась с рядом проблем с топливом, в том числе с пожаром на ее главном складе топлива в Матансасе и сокращением поставок из Венесуэлы, регионального союзника.

Бенон сказал, что даже при поставках от союзников стране часто не хватает не менее 20 000 баррелей в день.

Решение Вашингтона в начале этого года разрешить американской нефтяной компании Chevron расширить добычу в Венесуэле, находящейся под санкциями, и возобновить экспорт своей нефти также затрагивает Кубу.

Но Лопес-Леви сказал, что напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Венесуэлой может снизиться — как это произошло в прошлом году, когда Chevron позволила заключить крупную сделку в Венесуэле, — что может высвободить больше нефти, которая может попасть на Кубу.

Еще одна проблема – доставка нефти потребителям. Поскольку кубинские нефтеперерабатывающие заводы не имеют возможности перерабатывать необработанную венесуэльскую нефть, правительство острова в прошлом месяце было вынуждено продать обратно груз из Каракаса, потому что оно не могло его использовать.