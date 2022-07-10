RTL Today — «Крупнейший в Европе капитальный ремонт городской системы отопления»: скважины с горячей водой в Венгрии заменяют российское топливо

В растениях, нарисованных птицами и ежами, горячая вода направляется из глубины земли для производства энергии и тепла для тысяч семей в Сегеде, третьем по величине городе Венгрии.

Эксперты говорят, что проект, объявленный крупнейшей в Европе капитальной реконструкцией городской системы отопления, может послужить образцом для других городов континента, поскольку страны ЕС стремятся постепенно отказаться от российского газа после вторжения Москвы в Украину.

«Геотермальная энергия локальна, доступна и возобновляема, так почему бы не использовать ее», — сказал AFP геолог Тамаш Меджес рядом с недавно завершенной скважиной посреди жилого района.

Город с населением 160 000 человек, расположенный примерно в 170 км к югу от Будапешта, является одним из 12 городов в не имеющей выхода к морю центральноевропейской стране с геотермальным централизованным отоплением.

Когда в следующем году система будет полностью построена, 27 колодцев и 16 тепловых пунктов будут прокачивать нагретую геотермальной водой воду по 250 км труб для обогрева 27 000 квартир и 400 нежилых потребителей.

— «Схема» —

Это сделает ее крупнейшей конвективной системой городского отопления в Европе за пределами Исландии.

Но в отличие от исландской столицы, системы отопления в Сегеде построены для работы на газе.

Венгрия, член Европейского Союза, покрывает 65 процентов своих потребностей в нефти и 80 процентов своих потребностей в газе за счет импорта из России.

«Этот жилой комплекс был построен в 1980-х годах. С тех пор мы сожгли миллионы кубометров импортного российского газа для нагрева холодной воды в этих квартирах», — сказал Миджес.

Он сказал о проекте, который стоил более 50 миллионов евро (51 миллион долларов), чтобы покрыть часть средств Европейского Союза, но на данный момент «мы копаем под ногами и получаем горячую воду под ногами».

Он добавил, что проект может быть «запланирован» для городов в тех частях Франции, Германии, Италии и Словакии, которые богаты геотермальными запасами.

Эксперты говорят, что геотермальная энергия является неиспользованным источником возобновляемого тепла в Европе.

«Развитие геотермального городского отопления в Сегеде — простой и надежный пример во многих регионах Европы», — сказал Ладислав Райбах, эксперт Института геофизики в Цюрихе, Швейцария.

Более 25 процентов населения ЕС проживает в районах, подходящих для геотермального централизованного теплоснабжения, сообщил AFP Лагос Керекс из Регионального центра исследований энергетической политики.

Задолго до украинской войны Балаж Кубор, директор Сегедской отопительной компании Szetav, начал изучать, как города могут использовать геотермальную энергию, и «стучаться в двери лиц, принимающих решения».

В 2015 году городской муниципалитет назначил его вместе с Medgyes, чтобы начать интеграцию возобновляемых источников энергии в централизованное теплоснабжение.

«Для обогрева города ежегодно компания сжигала 30 миллионов кубометров газа и ежегодно производила около 55 тысяч тонн выбросов углекислого газа», — сказал Кубор.

«Сам город был крупнейшим источником выбросов углерода», — добавил он.

По словам Кобора, замена газа геотермальной энергией сократит выбросы парниковых газов в городе на 60 процентов — около 35 000 тонн — в год.

Он сказал, что если аналогичные малые и средние города переведут свое централизованное отопление на геотермальную энергию, это станет «важным шагом на пути к углеродно-нейтральной и устойчивой Европе».

— 2000 метров под землей —

Венгрия, окруженная Карпатскими и Альпийскими горными хребтами, и особенно территория вокруг Сегеда, образует бассейн, где горячая вода 92–93 ° C (198–199 ° F) скапливается на глубине 2000 метров (6600 футов) под землей.

В установках, примыкающих к колодцам, «теплообменники», состоящие из сотен металлических пластин, передают тепло воде в контурах трубопроводов, обслуживающих разные районы.

Медггис объяснил, что сама геотермальная вода не попадает в контуры, а снова попадает в землю через близлежащую скважину для «повторной закачки».

В другом районе бурные раскопки постепенно продвигаются все глубже и глубже в землю, добавляя участки труб по мере продвижения.

Миджес сказал, что период бурения составляет около трех месяцев.

И хотя жители могут видеть и слышать буровые установки во время их работы, после окончания работы они не замечают изменения источника тепла в своих домах.

«Радиаторы и водопроводная вода такие же теплые, как и раньше. Я не чувствую никакой разницы», — сказала AFP 50-летняя сотрудница Габриэла Мар Пало в своей соседней квартире.