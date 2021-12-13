RTL Today — Нет зеленого света для газопровода Nord Stream, если в Украине произойдет эскалация конфликта: Германия

Новый министр иностранных дел Германии Анналина Бирбок заявила в воскресенье, что газопровод «Северный поток — 2» из России не будет допущен к эксплуатации в случае какой-либо новой «эскалации» на Украине в соответствии с соглашением между Берлином и Вашингтоном.

«В случае дальнейшей эскалации этого газопровода нельзя будет эксплуатировать», — заявил Барбок немецкому телеканалу ZDF, объяснив ранее угрозы, сделанные канцлером Олафом Шольцем.

Барбок говорил после встречи «большой семерки» на выходных, посвященной напряженности в отношениях с Россией, и перед тем, как в понедельник сесть за стол переговоров с ее европейскими партнерами.

Шульц сказал ранее во время визита в Польшу: «Было бы серьезной ошибкой думать, что нарушение границ европейского государства останется без последствий».

Трубопровод, который в последние годы был одобрен президентом России Владимиром Путиным, с одной стороны, и предшественницей Шульца Ангелой Меркель, с другой, подвергся резкой критике со стороны многих стран.

Соединенные Штаты и многие страны Восточной Европы обеспокоены тем, что Европа слишком зависит от путинской России.

Более того, Украина, которая до сих пор была одной из основных транзитных стран для российского газа в Европу, а также боролась с поддерживаемыми Россией сепаратистскими силами в своих границах, опасается, что проект, выходящий за ее пределы, ослабит ее экономически и дипломатически. провинция.

Шульц сказал, что Германия «сделает все», чтобы Украина оставалась транзитной страной для экспорта российского газа в Европу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Шольца приостановить трубопровод, предупредив, что Москва будет использовать его для «шантажа» Европы.

Звонок прозвучал, когда Шульц посетил Варшаву впервые с тех пор, как он заменил Меркель на прошлой неделе, во время своего третьего зарубежного визита после Парижа и Брюсселя.

«Было бы лучше не допустить открытия« Северного потока — 2 », — сказал Моравецки на совместной пресс-конференции с Шульцем после их переговоров.

«Я обратил внимание канцлера на риски, связанные с открытием газопровода« Северный поток — 2 », и, к сожалению, насколько эти риски для Украины могут быть существенно обострены».

Польша давно выступает против строительства трубопровода стоимостью 10 миллиардов долларов (12 миллиардов долларов), который в основном принадлежит российскому газовому гиганту «Газпром».

Строительство газопровода протяженностью 1200 км (745 миль), который проходит под водой от российского побережья Балтийского моря до северо-востока Германии, было завершено в сентябре.

Однако Барбок отметил, что трубопровод «в настоящее время ни в коем случае не может быть лицензирован, потому что он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства».

В середине ноября регулятор энергетики Германии приостановил процедуру сертификации Nord Stream 2, потребовав от швейцарского консорциума, отвечающего за его деятельность, создать компанию в соответствии с законодательством Германии.

Моравеки и Шульц также высказали разные точки зрения по многим другим вопросам.

Отвечая на вопрос о поддержке новым коалиционным правительством Германии большего федерализма в Европейском Союзе, Моравецки сказал, что эта концепция является «воображаемой», и сказал о необходимости «Европы суверенных государств».

Они также обсудили противостояние между Польшей и Европейской комиссией по поводу ее судебной реформы — спор, который блокирует столь необходимые средства для восстановления после пандемии из ЕС.

Моравецки сказал, что хочет, чтобы спор был разрешен «как можно скорее», и сказал, что он предложил Шульцу несколько «вариантов», не вдаваясь в подробности.

Но Шульц выразил надежду, что «рабочее решение» может быть найдено, но подчеркнул, что «верховенство закона и демократия являются фундаментальными ценностями».