RTL Today – 12-я по высоте вершина в мире: российско-американский альпинист найден мертвым на горе Пакистан

Представитель миссии заявил во вторник, что пропавший российский альпинист умер на горе, когда он готовился к восхождению на 12-ю по высоте вершину мира, отказавшись вернуться в опасных зимних условиях.

Алекс Гольдфарб продолжил свою карьеру в одиночку, когда коллега не смог убедить его сдаться во время акклиматизационной миссии, прежде чем попытаться подняться на ближайший пик шириной 8051 метр (26 414 футов) в горном хребте Каракорум на границе с Китаем.

«Мы глубоко опечалены потерей нашего партнера и друга», – сказал Ласло Пинтер, представитель зимней экспедиции на Брод-Пик 2021 года.

«Миссия по поиску с вертолета нашла его тело на пике Пасторе, где предполагалось, что он упал с горы», – говорится в заявлении.

Это была горько-сладкая неделя для альпинистского сообщества, которое зимой впервые увидело 10 непальских альпинистов по шкале K2, а также смерть испанского альпиниста Сержа Мингута на той же горе.

Гольдфарб пытался совершить зимнее восхождение на Брод-пик с венгром Золтаном Шланко в составе экспедиции с двумя людьми.

Изначально пара акклиматизировалась на высоте 6 209 метров Pasteur Beck.

Их команда описала попытку как «самый чистый метод, без высотных носильщиков и лишнего кислорода».

Пинтер сказал, что Сланко, опытный инструктор по скалолазанию и альпинист-спасатель, счел условия чрезвычайно опасными и настоял на том, чтобы оба они вернулись, но Гольдфарб продолжал действовать.

Представитель пакистанского альпийского клуба Каррар Хейдари сказал, что пакистанская армия нашла тело Гольдфарба в понедельник.

Широкая вершина – одна из так называемых «восьмитысячников», 14 гор выше 8000 метров.

Впервые на него поднялась австрийская команда летом 1957 года, а польский квартет встретился зимой 2013 года, но двое пропали без вести при приземлении и объявили о своей смерти несколько дней спустя.

Гольдфарб отсутствует с субботы, в тот же день, когда непальская команда достигла вершины горы К2, второй по высоте горы в мире и последней вершины высотой более 8000 метров (26000 футов), которую предстоит покорить зимой.

Несмотря на то, что они хорошо известны своим скалолазным опытом, ни один непальский альпинист никогда не был там во время своего первого зимнего восхождения на вершину выше 8000 метров.

K2 известен как «Дикая гора» из-за его экстремальных условий: ветер может дуть со скоростью более 200 километров в час (125 миль в час), а температура может опускаться до минус 60 градусов по Цельсию (минус 76 по Фаренгейту).