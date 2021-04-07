RTL Today – White Elephants Awards: российский режиссер снимает фильм с фестиваля в номинации Навального

Известный российский режиссер Андрей Кончаловский снял свой последний фильм с самой престижной в стране премии «Белые слоны» в знак протеста против планов чествования лидера оппозиции Алексея Навального на мероприятии.

83-летний мужчина сказал в сообщении на Facebook, что он спросил: «Дорогие товарищи!» – Номинирован на лучший фильм, а также вошел в шорт-лист 93-й церемонии вручения премии Оскар – и снят с фестиваля, потому что не хотел, чтобы осужденный кремлевский критик оценивал его наряду с политическими действиями.

Он имел в виду решение о присуждении Навальному и его команде награды в категории «Событие года» за документальные фильмы о государственной коррупции, которые посмотрели миллионы зрителей на YouTube.

Кончаловский писал: «Эта награда для меня одна из самых важных в российском кино, потому что она означает признание художественной ценности фильма профессиональным сообществом».

Он осудил награду, присужденную «Журналистскому проекту Навального», которую можно рассматривать как политический акт, но никак не оценивать через призму «кинопроизводства».

44-летний Навальный на прошлой неделе объявил голодовку, требуя адекватной медицинской помощи в тюрьме, где он содержится.

Он был арестован по возвращении в Россию в январе, после того как провел несколько месяцев в Германии, выздоравливая после отравления прошлым летом, в котором он обвинял Кремль.

В отличие от своего младшего брата, оскароносного режиссера «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова, который всегда был близок с президентом России Владимиром Путиным, Кончаловский сохранял дипломатическую дистанцию ​​с Кремлем.

Но ранее в этом году он объявил о своей поддержке конституционного референдума, который может позволить Путину оставаться у власти до 2036 года.

Кончаловский, который много лет жил в Соединенных Штатах и ​​включил в него свои голливудские фильмы «Танго и деньги» и «Поезд-беглец», снова поселился в России в 1990-х годах и часто критиковал западную культуру.