пост Russian Circles анонсировали новый альбом Gnosis и тур по Северной Америке 2022 года, поделился Conduit: Стрим впервые появился последствие.
Русские круги Они вернулись с новым альбомом, прогноз, прибывает 19 августа. Группа также объявила даты тура и поделилась заглавным треком «Conduit».
Поддержка для прогноз, Russian Circuits отправляются в осенний тур по Северной Америке, за которым последует совместный европейский тур с Cult of Luna весной 2023 года. Североамериканский тур начнется 15 сентября в Миннеаполисе и продолжится на Homecoming Show 12 ноября. в Чикаго. Резн поддержит вторую половину маршрута. Получить билеты через Билет Мастер.
Пост-металлическое трио использовало новый процесс написания песен для прогноз. Вместо того, чтобы создавать песни из нарезанных в репетиционном зале частей, участники группы самостоятельно сочиняли и записывали целые композиции. Затем он был представлен другим участникам, «чтобы сохранить их первоначальное понимание».
В пресс-релизе альбома сообщается, что от большего количества песен из фильмов отказались в пользу «физически комфортных треков». Основываясь на том, что «Conduit» — это бьющий чугер, мы поверим группе на слово. Через четыре с половиной минуты вы окажетесь на короткой стороне Русских кругов и сразу перейдете к делу.
прогноз Он был записан инженером Куртом Баллоу (гитарист Converge) в студии God City Studios, где русские схемы добавили дополнительный трек, исполненный на гитаре Steve Albini’s Electrical Audio в Чикаго.
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Вы можете предварительно заказать прогноз Через Сарджент Хаус. Прослушайте «Conduit» и посмотрите обложку альбома, плейлист и даты тура ниже. Приобретайте билеты на ближайшие даты российских трасс сюда.
прогноз Работа:
прогноз список треков:
01. Топилак
02. Канал
03. Гнозис
04. Быстрая почта
05. О Браонайн
06. Предательство
07. Блум
Даты российского кольцевого тура 2022-2023:
15 сентября – Миннеаполис, Миннесота @ FINELINE
17 сентября — Денвер, Колорадо @ Gothic
18 сентября — Солт-Лейк-Сити, Юта @ Urban Lounge
20.09 — Ярмарка в Сиэтле, Вашингтон @ Croc
21 сентября – Портленд, Орегон @ Revolution Hall
23 сентября – Сан-Франциско, Калифорния, Great American Music Hall
24 сентября – Фелтон, Калифорния @ Felton Music Hall
25 сентября – Лос-Анджелес, Калифорния @ The Regent
26 сентября — Финикс, Аризона, бальный зал Crescent.
29 сентября — Остин, Техас @ Empire Garage
30 сентября – Даллас, Техас @ Amplified Live
10.01 – Мемфис, Теннесси @ Гроулерс
27.10 – Сент-Луис, Миссури, @ Delmar Hall *
28.10 – Луисвилл, Кентукки @ Headliner’s *
29.10 – Атланта, Джорджия, Западный терминал *
30.10 – Орландо, Флорида @ The Social *
11 января – Эшвилл, Северная Каролина @ Grey Eagle *
02.11 – Карборо, Северная Каролина @ Кошачья колыбель *
11.04 – Вашингтон, округ Колумбия, клуб, 9:30 *
11.05 – Филадельфия, Пенсильвания @ World Cafe Live*
11.06 – Бруклин, Нью-Йорк @ Варшава *
11 августа – Бостон, Массачусетс @The Sinclair*
11 сентября – Монреаль, QC @ Theatre Fairmount *
10 ноября – Торонто, Онтарио @ Opera *
11 ноября – Детройт, Мичиган, @ El Club *
12/11 – Чикаго, Иллинойс @ метро*
17 марта — Копенгаген, Дания @ Store Vega ^
18.03 — Берлин, Герм. @ Хаксли ^
19.03 – Висбаден, Герм. @Schlachthof ^
20 марта – Утрехт, Нидерланды @Tivoli Ronda ^
21 марта — Брюссель, Бельгия @ AB ^
22.03 — Париж, Франция @ Олимпия ^
23 марта – Штутгарт, Герм. @Wizemann ^
24.03 – Лозанна, CH @ Les Docks ^
25.03 — Любляна, SL @Kino Siska ^
27 марта — Вена, Австрия @ Арена ^
28 марта – Мюнхен, Герм. @Muffathalle ^
29.03 – Прага, Чехия @Roxy ^
30.03 — Краков, Польша @ Studio ^
31.03 — Варшава, Польша @Progresja ^
* = ж/резн.
^ = с поклонением Луне
Russian Circles анонсировали новый альбом Gnosis и тур по Северной Америке 2022 года, поделился Conduit: Стрим
Джон Хэддок
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