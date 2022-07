пост Russian Circles анонсировали новый альбом Gnosis и тур по Северной Америке 2022 года, поделился Conduit: Стрим впервые появился последствие.

Русские круги Они вернулись с новым альбомом, прогноз, прибывает 19 августа. Группа также объявила даты тура и поделилась заглавным треком «Conduit».

Поддержка для прогноз, Russian Circuits отправляются в осенний тур по Северной Америке, за которым последует совместный европейский тур с Cult of Luna весной 2023 года. Североамериканский тур начнется 15 сентября в Миннеаполисе и продолжится на Homecoming Show 12 ноября. в Чикаго. Резн поддержит вторую половину маршрута. Получить билеты через Билет Мастер.

Пост-металлическое трио использовало новый процесс написания песен для прогноз. Вместо того, чтобы создавать песни из нарезанных в репетиционном зале частей, участники группы самостоятельно сочиняли и записывали целые композиции. Затем он был представлен другим участникам, «чтобы сохранить их первоначальное понимание».

В пресс-релизе альбома сообщается, что от большего количества песен из фильмов отказались в пользу «физически комфортных треков». Основываясь на том, что «Conduit» — это бьющий чугер, мы поверим группе на слово. Через четыре с половиной минуты вы окажетесь на короткой стороне Русских кругов и сразу перейдете к делу.

прогноз Он был записан инженером Куртом Баллоу (гитарист Converge) в студии God City Studios, где русские схемы добавили дополнительный трек, исполненный на гитаре Steve Albini’s Electrical Audio в Чикаго.

Вы можете предварительно заказать прогноз Через Сарджент Хаус. Прослушайте «Conduit» и посмотрите обложку альбома, плейлист и даты тура ниже. Приобретайте билеты на ближайшие даты российских трасс сюда.

прогноз Работа:

русские круги гнозис

прогноз список треков:

01. Топилак

02. Канал

03. Гнозис

04. Быстрая почта

05. О Браонайн

06. Предательство

07. Блум

Даты российского кольцевого тура 2022-2023:

15 сентября – Миннеаполис, Миннесота @ FINELINE

17 сентября — Денвер, Колорадо @ Gothic

18 сентября — Солт-Лейк-Сити, Юта @ Urban Lounge

20.09 — Ярмарка в Сиэтле, Вашингтон @ Croc

21 сентября – Портленд, Орегон @ Revolution Hall

23 сентября – Сан-Франциско, Калифорния, Great American Music Hall

24 сентября – Фелтон, Калифорния @ Felton Music Hall

25 сентября – Лос-Анджелес, Калифорния @ The Regent

26 сентября — Финикс, Аризона, бальный зал Crescent.

29 сентября — Остин, Техас @ Empire Garage

30 сентября – Даллас, Техас @ Amplified Live

10.01 – Мемфис, Теннесси @ Гроулерс

27.10 – Сент-Луис, Миссури, @ Delmar Hall *

28.10 – Луисвилл, Кентукки @ Headliner’s *

29.10 – Атланта, Джорджия, Западный терминал *

30.10 – Орландо, Флорида @ The Social *

11 января – Эшвилл, Северная Каролина @ Grey Eagle *

02.11 – Карборо, Северная Каролина @ Кошачья колыбель *

11.04 – Вашингтон, округ Колумбия, клуб, 9:30 *

11.05 – Филадельфия, Пенсильвания @ World Cafe Live*

11.06 – Бруклин, Нью-Йорк @ Варшава *

11 августа – Бостон, Массачусетс @The Sinclair*

11 сентября – Монреаль, QC @ Theatre Fairmount *

10 ноября – Торонто, Онтарио @ Opera *

11 ноября – Детройт, Мичиган, @ El Club *

12/11 – Чикаго, Иллинойс @ метро*

17 марта — Копенгаген, Дания @ Store Vega ^

18.03 — Берлин, Герм. @ Хаксли ^

19.03 – Висбаден, Герм. @Schlachthof ^

20 марта – Утрехт, Нидерланды @Tivoli Ronda ^

21 марта — Брюссель, Бельгия @ AB ^

22.03 — Париж, Франция @ Олимпия ^

23 марта – Штутгарт, Герм. @Wizemann ^

24.03 – Лозанна, CH @ Les Docks ^

25.03 — Любляна, SL @Kino Siska ^

27 марта — Вена, Австрия @ Арена ^

28 марта – Мюнхен, Герм. @Muffathalle ^

29.03 – Прага, Чехия @Roxy ^

30.03 — Краков, Польша @ Studio ^

31.03 — Варшава, Польша @Progresja ^

* = ж/резн.

^ = с поклонением Луне

Russian Circles анонсировали новый альбом Gnosis и тур по Северной Америке 2022 года, поделился Conduit: Стрим

