Russian Energy Japan не может бросить курить — EURACTIV.com

В этом году президент G7 присоединился к Японии в осуждении блока за вторжение России в Украину, введении санкций и согласии на ограничение цен на нефть, за одним исключением: сахалинские энергетические проекты Москвы.

«Сахалин-1» и «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России представляют собой аномалии в решительных усилиях Токио с союзниками по снижению зависимости от углеводородов Москвы.

Это противоречие, которое японские официальные лица и некоторые эксперты считают неизбежным для страны, которая является наименее самодостаточной в энергетике из G7.

Но другие предупреждают, что это решение является «слабым местом» Токио, которое «подрывает» его дипломатию.

В прошлом году Япония обязалась постепенно отказаться от импорта российского угля и постепенно снижать свою энергетическую зависимость от Москвы.

Данные правительства, опубликованные в четверг, показали, что импорт нефти из России в прошлом году сократился примерно на 56%, а импорт угля — на 41%.

Но в 2022 году российский импорт СПГ вырос более чем на 4%.

«Сахалин-1» добывает нефть, а «Сахалин-2» — сырую нефть и СПГ, и эксперты говорят, что Япония больше всего заботится о защите доступа к российскому газу.

В прошлом году 9,5% всего импорта СПГ в Японию пришлось на Россию, по сравнению с 8,8% в 2021 году — в основном с Сахалина-2.

Поэтому, когда в прошлом году Япония присоединилась к ограничению цен на российскую нефть вместе со своими союзниками по G7, Европейским союзом и Австралией, она добилась исключения для «Сахалина-2».

И пока американские и британские ExxonMobil и Shell отказались от своих долей в «Сахалине-1» и «Сахалине-2» соответственно, Токио остался на месте, пока не выполнил новые российские правила.

Это чисто прагматичная позиция, сказал Хироши Хасимото, глава газовой группы Института экономики энергетики.

«Они географически очень близки к стране и обладают большими энергетическими ресурсами», — сказал он AFP. «Разработаны проекты по диверсификации источников энергии».

«заметно непоследовательный»

Джеймс Браун, профессор политологии в японском кампусе Университета Темпл, сказал, что Япония никогда не забывала нефтяной шок 1970-х годов, а угрозы энергетической безопасности «укоренились в менталитете японского правительства».

Он добавил, что энергоснабжение страны будет особенно уязвимо «в случае кризиса на Ближнем Востоке или в Южно-Китайском море, через которое поставляется большая часть энергии Японии».

Однако в 2022 году Япония получила только 1,46% импорта нефти из России, и не вся она поступила с Сахалина.

Юрий Хампер, основатель Japan NRG, платформы, которая анализирует рынки энергии и электроэнергии в Японии, сказал, что ее главная задача — защитить доступ к СПГ с «Сахалина-2».

«Если вы введете нефтяное эмбарго, но проект все еще будет добывать нефть и газ… вы очень затрудните продолжение проекта с инженерной и экономической точки зрения», — сказал он AFP.

Война означает, что конкуренция за альтернативы российскому СПГ возросла вместе с ценами, а у Японии мало хранилищ, что делает Сахалин ключевым фактором близости.

Он отметил, что «альтернативы на самом деле непростые и очень дорогие», а долгосрочные контракты, недавно согласованные с США и Оманом, вряд ли будут выполняться годами.

Японские официальные лица называют дальнейшее использование Сахалина императивом энергетической безопасности и предупреждают, что выход из проекта может привести к вовлечению Китая в эти проекты.

Но Браун считает эти проекты «слабым местом», которое подвергает Японию риску возмездия со стороны Москвы.

«Российское правительство очень четко дало понять, что считает Японию «недружественной страной», — сказал он.

«Есть все основания полагать, что они также могут манипулировать экспортом с сахалинских проектов, чтобы отомстить Японии».

Многим странам Восточной Европы было предоставлено освобождение от нефтяных эмбарго и ценовых ограничений, но в качестве председателя G7 в этом году исключение для Японии на Сахалине выделяется.

«Решение сохранить доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и освободить его действия от ограничения цен на нефть G7 удивительно противоречиво», — заявил AFP исследователь из Норвежско-шведского института международных отношений Рене Йенни Линдгрен.

Она добавила, что это «подрывает моральную и ценностную дипломатию, которую она обещает продвигать во время своего председательства (в G7)».

Но Хамбер из NRG считает, что у Японии мало альтернативы.

«Вы можете позволить себе быть этичным только тогда, когда у вас есть практическое решение».