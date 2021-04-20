Russian River Brewing Company – напрямую к менеджеру по работе с клиентами – список вакансий Brewbound.com Craft Beer

Российская компания Windsor нанимает штатного менеджера DTC, чтобы присоединиться к нашей команде! Эта роль отвечает за управление всеми аспектами прямых продаж через электронную коммерцию и обслуживание клиентов при соблюдении наших высоких стандартов качества. Менеджер DTC сотрудничает с несколькими отделами (владельцы, производство, склад, гостиничный бизнес), чтобы обеспечить наличие идеального ассортимента продукции за счет управления эффективной системой инвентаризации / заказа и обеспечения отличного обслуживания клиентов. Это похоже на тебя? Если да, мы будем рады получить от вас известие!

Обязанности и ответственность

Нижеследующее отражает определение руководством основных функций этой работы, но не ограничивает задачи, которые могут быть назначены. Руководство может назначить или переназначить обязанности и ответственность на эту должность в любое время по разумным причинам или по другим причинам.

Контролирует, координирует и участвует во всем процессе выполнения заказов на продажу пива и товаров через Интернет.

Своевременно и профессионально реагирует на запросы и вопросы клиентов.

Наблюдает за созданием новых заказов и расстановкой существующих товаров.

Поддерживает еженедельные отчеты, включая отчеты о продажах и инвентаризации продуктов и материалов DTC.

Контролирует и координирует ежемесячный инвентарный учет с использованием существующих систем, политик и процедур компании.

Доставка материалов в сувенирный магазин Windsor и заказ пива через Интернет от DTC.

Обеспечивает своевременное выполнение всех административных обязанностей и ответственности.

Прогнозирует будущие выпуски пива, анализируя данные и тенденции продаж.

Обеспечивает этичное и честное обращение с фондами компании.

Проверяйте и контролируйте расходы, чтобы они соответствовали бюджету.

Устанавливает и поддерживает отличные отношения с клиентами как внутри компании, так и за ее пределами.

Сообщите сотрудникам соответствующие политики и изменения в процедурах.

Он поддерживает безопасную и комфортную среду для сотрудников, поставщиков и клиентов.

Он публикует еженедельное расписание членов команды в Виндзоре и утверждает табели учета рабочего времени для прямых отчетов.

Выполняет все остальные обязанности в соответствии с назначением.

Надзорные обязанности

Эта должность является руководителем подразделения и напрямую руководит персоналом DTC в Виндзоре, одновременно обеспечивая направление сотрудникам бара Santa Rosa.

Знания, навыки и умения

Законы об алкогольных напитках в части доставки пива / алкоголя.

Принципы и процессы для обеспечения безупречного обслуживания клиентов, включая соблюдение стандартов качества услуг и оценки удовлетворенности клиентов.

Сырье, производственные процессы, контроль качества и другие технологии.

Отличные навыки межличностного общения и обслуживания клиентов для работы с общественностью.

Будьте внимательны к деталям.

Отличная организация, расстановка приоритетов и управление временем для выполнения разнообразных обязанностей и сотрудников

Принципы бизнеса и управления, связанные с распределением ресурсов, методами руководства и контроля, методами производства и координацией людей и ресурсов.

Универсальность, гибкость и готовность с энтузиазмом работать в рамках постоянно меняющихся приоритетов.

Выполняйте несколько проектов одновременно и соблюдайте сроки.

Он хорошо работает как член коллектива.

Посчитайте числа и суммы.

Понимать и выполнять устные и письменные инструкции.

Сообщайте информацию и идеи устно и письменно, чтобы другие могли их понять.

Организация, расстановка приоритетов и управление временем.

квалификации

Желательна степень бакалавра. В качестве альтернативы будет рассмотрено сочетание опыта работы и образования.

Опыт работы в аналогичной среде не менее двух лет.

Управление людьми: Требуется минимум один год опыта.

Должен уметь говорить, читать, писать и понимать основной язык (языки), используемый на рабочем месте.

Двуязычие – это плюс.

Стремление к совершенству и высоким стандартам.

Креативный, гибкий и новаторский командный игрок.

Страсть, энтузиазм, целеустремленность, творчество и позитивный взгляд на вещи.

Физические требования

При выполнении своих обязанностей на этой работе от сотрудника часто требуется:

Большая часть работы состоит из устной и письменной передачи и получения информации. Выполняя свои обязанности на этой работе, работник должен длительное время стоять и ходить; Использование пальцев, касание или ощупывание предметов; Дотянуться руками, чтобы говорить и слушать. Скалолазание или баланс. Сгибание, вставание на колени, сгибание, скручивание и сгибание. Сотрудник должен иногда поднимать, переносить и / или поднимать до 55 фунтов. Руки иногда требуются над плечом или ниже него.Особые возможности зрения, необходимые для этой функции, включают зрение вблизи, зрение вдаль, цветовое зрение, периферическое зрение, восприятие глубины и способность регулировать фокус. Это требует навыков ручного труда и способности быстро двигать рукой (руками), рукой с рукой, хваткой, манипуляциями или сборкой.

Мы предлагаем веселую и полезную рабочую среду, которая включает в себя групповое медицинское / стоматологическое страхование / зрение / страхование жизни / от несчастных случаев, оплачиваемый отпуск, 401 тыс. С сопоставлением и скидки на пиво / еду / товары!

RRBC является работодателем с равными возможностями, и мы не дискриминируем ни одного сотрудника или кандидата на работу по признаку расы, цвета кожи, пола, возраста, национального происхождения, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и / или выражения, статуса ветерана боевых действий и основания инвалидности. или любой другой охраняемой категории на федеральном, государственном или местном уровне. РРБК использует электронную верификацию.