Russian River Brewing Company – напрямую к менеджеру по работе с клиентами – список вакансий Brewbound.com Craft Beer

Российская компания Windsor нанимает штатного менеджера DTC, чтобы присоединиться к нашей команде! Эта роль отвечает за управление всеми аспектами прямых продаж через электронную коммерцию и обслуживание клиентов при соблюдении наших высоких стандартов качества. Менеджер DTC сотрудничает с несколькими отделами (владельцы, производство, склад, гостиничный бизнес), чтобы обеспечить наличие идеального ассортимента продукции за счет управления эффективной системой инвентаризации / заказа и обеспечения отличного обслуживания клиентов. Это похоже на тебя? Если да, мы будем рады получить от вас известие!
Обязанности и ответственность
Нижеследующее отражает определение руководством основных функций этой работы, но не ограничивает задачи, которые могут быть назначены. Руководство может назначить или переназначить обязанности и ответственность на эту должность в любое время по разумным причинам или по другим причинам.
- Контролирует, координирует и участвует во всем процессе выполнения заказов на продажу пива и товаров через Интернет.
- Своевременно и профессионально реагирует на запросы и вопросы клиентов.
- Наблюдает за созданием новых заказов и расстановкой существующих товаров.
- Поддерживает еженедельные отчеты, включая отчеты о продажах и инвентаризации продуктов и материалов DTC.
- Контролирует и координирует ежемесячный инвентарный учет с использованием существующих систем, политик и процедур компании.
- Доставка материалов в сувенирный магазин Windsor и заказ пива через Интернет от DTC.
- Обеспечивает своевременное выполнение всех административных обязанностей и ответственности.
- Прогнозирует будущие выпуски пива, анализируя данные и тенденции продаж.
- Обеспечивает этичное и честное обращение с фондами компании.
- Проверяйте и контролируйте расходы, чтобы они соответствовали бюджету.
- Устанавливает и поддерживает отличные отношения с клиентами как внутри компании, так и за ее пределами.
- Сообщите сотрудникам соответствующие политики и изменения в процедурах.
- Он поддерживает безопасную и комфортную среду для сотрудников, поставщиков и клиентов.
- Он публикует еженедельное расписание членов команды в Виндзоре и утверждает табели учета рабочего времени для прямых отчетов.
- Выполняет все остальные обязанности в соответствии с назначением.
Надзорные обязанности
Эта должность является руководителем подразделения и напрямую руководит персоналом DTC в Виндзоре, одновременно обеспечивая направление сотрудникам бара Santa Rosa.
Знания, навыки и умения
- Законы об алкогольных напитках в части доставки пива / алкоголя.
- Принципы и процессы для обеспечения безупречного обслуживания клиентов, включая соблюдение стандартов качества услуг и оценки удовлетворенности клиентов.
- Сырье, производственные процессы, контроль качества и другие технологии.
- Отличные навыки межличностного общения и обслуживания клиентов для работы с общественностью.
- Будьте внимательны к деталям.
- Отличная организация, расстановка приоритетов и управление временем для выполнения разнообразных обязанностей и сотрудников
- Принципы бизнеса и управления, связанные с распределением ресурсов, методами руководства и контроля, методами производства и координацией людей и ресурсов.
- Универсальность, гибкость и готовность с энтузиазмом работать в рамках постоянно меняющихся приоритетов.
- Выполняйте несколько проектов одновременно и соблюдайте сроки.
- Он хорошо работает как член коллектива.
- Посчитайте числа и суммы.
- Понимать и выполнять устные и письменные инструкции.
- Сообщайте информацию и идеи устно и письменно, чтобы другие могли их понять.
- Организация, расстановка приоритетов и управление временем.
квалификации
- Желательна степень бакалавра. В качестве альтернативы будет рассмотрено сочетание опыта работы и образования.
- Опыт работы в аналогичной среде не менее двух лет.
- Управление людьми: Требуется минимум один год опыта.
- Должен уметь говорить, читать, писать и понимать основной язык (языки), используемый на рабочем месте.
- Двуязычие – это плюс.
- Стремление к совершенству и высоким стандартам.
- Креативный, гибкий и новаторский командный игрок.
- Страсть, энтузиазм, целеустремленность, творчество и позитивный взгляд на вещи.
Физические требования
При выполнении своих обязанностей на этой работе от сотрудника часто требуется:
Большая часть работы состоит из устной и письменной передачи и получения информации. Выполняя свои обязанности на этой работе, работник должен длительное время стоять и ходить; Использование пальцев, касание или ощупывание предметов; Дотянуться руками, чтобы говорить и слушать. Скалолазание или баланс. Сгибание, вставание на колени, сгибание, скручивание и сгибание. Сотрудник должен иногда поднимать, переносить и / или поднимать до 55 фунтов. Руки иногда требуются над плечом или ниже него.Особые возможности зрения, необходимые для этой функции, включают зрение вблизи, зрение вдаль, цветовое зрение, периферическое зрение, восприятие глубины и способность регулировать фокус. Это требует навыков ручного труда и способности быстро двигать рукой (руками), рукой с рукой, хваткой, манипуляциями или сборкой.
Мы предлагаем веселую и полезную рабочую среду, которая включает в себя групповое медицинское / стоматологическое страхование / зрение / страхование жизни / от несчастных случаев, оплачиваемый отпуск, 401 тыс. С сопоставлением и скидки на пиво / еду / товары!
RRBC является работодателем с равными возможностями, и мы не дискриминируем ни одного сотрудника или кандидата на работу по признаку расы, цвета кожи, пола, возраста, национального происхождения, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и / или выражения, статуса ветерана боевых действий и основания инвалидности. или любой другой охраняемой категории на федеральном, государственном или местном уровне. РРБК использует электронную верификацию.