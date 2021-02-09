S2 для всего человечества: примите участие в альтернативной космической хронологии, станьте писателем драмы [Interview]

Если бы мне пришлось разделить Для всех людей Что касается двух основных жанров, я не знаю, сколько будет научной фантастики и сколько будет драмы. Сериал похож на конфету для любителей космоса, мечтающих о мире, в котором преобладают достижения в космических исследованиях, но именно сюжетные линии главных героев делают второй сезон таким сочным. Независимо от того, как вы классифицируете сериал, второй сезон должен понравиться фанатам. Для всех людей + На Apple TV.

Второй сезон Рональда Мура Для всех людей + Драматический научно-фантастический сериал на Apple TV в конце этого месяца. В ожидании второго сезона, 9to5Mac Некоторое время он общался с актерами и создателями одного из флагманских шоу Apple.

Обзор

Этот сезон открывается репортажем из новостей, который готовит почву на десятилетие, чтобы продвинуться дальше финального эпизода первого сезона. Джон Леннон избежал убийств, Рональд Рейган – новый президент США, а у НАСА есть база на Луне под названием Джеймстаун. Между тем, Россия также поселилась на Луне, и лунное господство подпитывало холодную войну в конце 80-х – начале 90-х годов.

Сезон наполнен игровыми сюжетами, которые кажутся банальными любителям космической истории, но с дополнительным удовольствием от творческого подхода.

Программа космических шаттлов НАСА очень успешна, запускается Космический центр Кеннеди Стартовый комплекс 39С, И программа Apollo приближается к своей сотой миссии. Фактически, у космического корабля НАСА было только две ракеты во время периодов Аполлона 39 и шаттлов, а также последней миссии на Луну в рамках лунной программы Аполлона 17.

Эти разработки были основаны на том, что было введено в первоначальном сезоне: что, если Россия сбросит Америку на Луну и продолжит космическую гонку? Во втором сезоне «Ядерный», движимом этим соревнованием, есть элементы научной фантастики. То есть космический корабль НАСА способен достигать Луны, также известной как морская система запуска. Морской дракон Используется для отправки объектов на поверхность Луны.

Для всех людей Он использует эти идеологические элементы в альтернативной хронологии истории, в то же время заимствуя их для знакомства с событиями реальной жизни. Например, во втором сезоне оригинальная космическая станция США представлена ​​как Skylop, и сериал продолжается. Аполлон-Союз Миссия. Также называется русской орбитой Пуран Он основан на проектах космических челноков.

Чтобы насладиться сериалом, не обязательно знать историю американского космоса. Электромобиль администратора НАСА и большие блочные сотовые телефоны служат ключевыми альтернативными временными метками. Развитие благосостояния, которое продолжается с первого сезона, очень важно.

Если вы вложили средства в жизни главных героев в первом сезоне, когда вы увидите, где они приземляются через десять лет, обязательно попадете на эмоциональные американские горки во втором сезоне. Сериал посвящен таким важным вопросам, как любовь, усыновление, развод и смерть. Этого достаточно, чтобы защитить вас и иногда неожиданным образом вызвать эмоциональную реакцию.

Однако скачок десятилетия познакомил меня с некоторыми отличиями в том, как работает шоу. Игра Джоэла Киннамана в роли Эда Болдуина такая же напряженная, как и в первом сезоне, но эффект «старения» персонажа менее многообещающий и иногда может увести вас со сцены. Не все персонажи кажутся одинаковыми по возрасту (например, астронавт Трейси Стивенс, которую играет Сара Джонс), однако считается, что некоторые извлекают выгоду из процесса щедрого старения.

Однако по мере того, как это десятилетие прогрессирует в хронологическом порядке, мне интересно, насколько мы должны быть близки к персонажам, которых видим на экране. Ответы на некоторые из этих проблем будут даны в конце второго сезона, и будет четко представлен новый тип персонажей, которые могут заполнить будущие сезоны. Вряд ли я знал, что астронавт Эд Болдуин может быть включен в качестве главного героя в теоретический седьмой сезон без воспоминаний или дешевых трюков вроде путешествия во времени.

Во втором сезоне меня больше всего беспокоит то, как создатели подойдут к «Сезону бедных», если в сериале все будет правильно. Это то, что мне подходит для шоу Для всех людей Космос и научная фантастика используются в качестве сборников и частей сюжетной линии, но миссии на Луну и Марс – не единственный сюжет.

Если вы придумываете что-то необычное, они должны пересмотреть свою позицию. Несмотря на динамичный трейлер, большую часть сезона нарастает напряжение, а потом кажется, что в конце все произойдет сразу.

Это почти последняя ошибка, когда вы внезапно отслеживаете три или четыре ключевых момента сюжета и их результаты. Подход дает большой богатый рост в течение сезона, делая сюжетную линию вокруг ядерного оружия, лунных морских пехотинцев и холодной войны космической эры почти незабываемой. Все сводится к мясистому финишу спереди и по центру, который готовит вас Третий сезон.

Интервью

Разговор с актерами и создателями Для всех людей: Джоэл Киннаман («Эдвард Болдуин»); Чендель Вансандон («Карен Болдуин»); Сара Джонс («Трейси Стивенс») и Майкл Торман («Кордо Стивенс»); Мэрилин Дэвис (исполнительный продюсер) и Рональд Д. Мур (соавтор, сценарист и исполнительный продюсер); И Бен Нейтив (соавтор, сценарист и исполнительный продюсер) и Мэтт Волберт (соавтор, сценарист и исполнительный продюсер).

Первая глава Для всех людей Премьера второго сезона состоится на Apple TV 19 февраля. Новые серии 10-серийного сезона доступны каждую пятницу.

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