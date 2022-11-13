Sabbat America подала иск против России в израильский суд, пытаясь восстановить исторические документы

Ассоциация хасидов Хабад в США расширяет свои усилия по возвращению уникальной коллекции книг, принадлежащей династии хасидских раввинов, подав иск против России в израильский суд.

Иск о возвращении коллекции Шнеерсона был подан в магистратский суд Иерусалима в попытке привести в исполнение решение суда США, разрешающее конфискацию российских активов в Израиле. В 2013 году книги были переданы Еврейскому музею и Центру толерантности в Москве.

2 Посмотреть галерею Владимир Путин с главным раввином России Перелом Лазаром на фоне портрета Ребе (Фото: Мир Албаси)

В июле стало известно, что ассоциация обратилась к генеральному прокурору Израиля Кали Бахарав-Миара с призывом прекратить судебные разбирательства по передаче права собственности на недвижимость в Иерусалиме российскому правительству и потребовала вернуть коллекцию, принадлежащую династии любавических раввинов. До русской революции.

Хабадские хасиды пытались убедить Израиль вести эту войну вместе с ними, но когда Израиль не смог продемонстрировать готовность, он решил противостоять этому в одиночку.

В иске, поданном адвокатами Ури Кедаром и Ави Блумом вместе с прокурором США Натом Лёвеном, ассоциация требует вернуть коллекцию Шнеерсона и наложить штрафы за неуважение к суду в Соединенных Штатах, которые на сегодняшний день составили более 170 миллионов долларов. долларов.

Sabbath уже несколько десятилетий требует вернуть коллекции их законным владельцам. Любавичский Ребе назначил специальную комиссию по возврату книг во главе с раввинами Шоломом Товбером Левиным и раввином Шломо Кони, которые прилагают различные усилия для достижения цели.

В конце подробного искового заявления, поданного юристами, было подчеркнуто, что необходимость исполнения решения суда США особенно важна ввиду важности коллекции для субботы и еврейского народа в целом.

«Печальная ирония заключается в том, что некоторые книги Гитлер хотел отобрать у евреев и построить музей. Теперь они находятся в «Музее толерантности» в России», — сказал раввин Шломо Конин, хасид из Хабада. Ключевой активист в борьбе за возвращение книг.