Saints Row 5 официально подтвержден, будет перезагрузка

Игра Third Saints Row рисунок : глубокое серебро / воля

следующий Saints Row Игра будет официально представлена ​​на следующей неделе, и, судя по нескольким раскрытым до сих пор деталям, это совершенно новая игра, а не римейк, а на самом деле (вероятно) полная перезагрузка популярной франшизы с открытым миром.

Новый Джефф Келли впервые дразнил Saints Row Перезагрузка через твит 2 августа0, что указывает на то, что он будет полностью раскрыт во время первого Night Live на Gamescom. Вскоре после этого официальный Saints Row Учетная запись Twitter начала твитнуть о новой игре. заводиться Saints Row Веб-сайтНа сайте есть изображение кирпичной стены, покрытой граффити, и слово «Перезагрузка», прикрепленное к ней, а также белая геральдическая лилия, также известная как этот символ, который вы видите во всех играх.

Фото с официального Saints Row Веб-сайт. Скриншот : глубокое серебро / воля

В течение последних 24 часов официальный Saints Row Учетная запись Twitter была в основном занята ответами каждому фанату, который отвечал на них, что приятно, я думаю, что тоже выглядит усталым. Некоторые подробности были опубликованы в этих ответах. для одного, Это не перезагрузка и не модифицированная версия ранее выпущенной игры.. факт, Saints Row devs Volition в настоящее время У них нет планов Сделать больше перенастройки устройств.

Еще одна небольшая деталь, которую я заметил, это то, что это, вероятно, не имеет к этому никакого отношения. Агенты Хаоса, на основе твитнуть Официальный аккаунт говорит, что для убийства потребуется нечто большее, чем просто получение этой игры. Saints Row. Для тех, кто не знает, AoM Это был экшн с открытым миром, ориентированный на могущественных агентов в футуристическом городе и Он устанавливается на одной из временных шкал, созданных в конце пришел из адаА также Пересекать Saints Row Игра, в которой Гатт отправляется в ад, чтобы спасти своего босса, действие происходит после событий Saints Row IV, где земля взорвана.

G / O Media может получить комиссию

Huh, yeah, I get why this whole series needs a reboot. Things are a bit complicated!

Saints Row Игра вернулась в 2019 году, когда было подтверждено, что Volition работает над следующей игрой в серии. Последняя крупная игра франшизы была выпущена в 2013 году. Saints Row IV.

Для тех, кто увлечен Saints Row Игра, и я один из тех людей, раскрытие произойдет во время этого Gamescom Night Live откроется 25 августа Сейчас 11:00 по тихоокеанскому времени / 14:00 по восточноевропейскому времени.