Samsung анонсирует процессор Exynos 2200 с графическим процессором AMD Xclipse

Продолжается странная история с Exynos 2200. Флагманский чип Samsung для смартфонов LSI должен был быть анонсирован неделю назад на широко разрекламированном мероприятии, но сегодня это произошло. без рекламы. Samsung предприняла беспрецедентный шаг, не афишируя свое событие запуска, что привело к слухам о проблемах с разработкой чипсета и закулисной дисфункции в Samsung.

На следующий день после запуска чипа Samsung заявила: «Мы планируем представить новый процессор приложений во время запуска нового смартфона Samsung», что, по предположению большинства наблюдателей, Galaxy S22 был выпущен в феврале. Оказывается, это тоже было неподходящее время для презентации, и о чипе неожиданно объявили прошлой ночью.

Теперь Exynos 2200 Наконец-то официально. Главной особенностью является «Графический процессор Samsung Xclipse 920», разработанный совместно с AMD. Samsung заявляет, что графический процессор использует архитектуру AMD RDNA 2, как и настольные графические процессоры AMD Radeon, и обеспечит «аппаратное ускорение». трассировка лучейна мобильных устройствах.

«Графический процессор Samsung Xclipse — это первый результат запланированных поколений графики AMD RDNA в SoC Exynos, — сказал Дэвид Ванг, старший вице-президент подразделения Radeon в AMD. Предыдущие отчеты указывали, что Samsung не только смотрит на смартфоны, но в конечном итоге хочет собрать чип Apple M1 для ноутбуков ARM.

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ЦП — это то, что вы ожидаете от чипа ARM 2022 года. 4-нм чип SoC имеет один производительный однопоточный процессор Cortex X2, три ядра Cortex A710 и четыре ядра Cortex A510 с низким энергопотреблением, как и чип Qualcomm 2022, Snapdragon 8 Gen 1. Все это новые ядра ARM v9, с обоими ядер x2 и немного только 64-битных.

Объявление Samsung не вызывает вопросов о бурном развитии Exynos 2200. Пресс-релиз и веб-сайт продукта У обоих отсутствуют многие детали, которые обычно раскрываются на этом этапе. Например, Samsung не делала никаких заявлений о производительности процессора или графического процессора Exynos 2200. Если вы прочитаете Эксинос 2100 В пресс-релизе за это время в прошлом году вы увидите заявления о повышении производительности многоядерного процессора на 30% и ускорении графики на 40%.

Однако в этом году Samsung на самом деле не обещает, что ее новый чип будет быстрее старого. Это не значит, что этого не будет, но если слухи верны, а Samsung все еще имеет дело с проблемами перегрева, слишком рано придерживаться конкретных заявлений о производительности. Точно так же на сайте продукта Exynos 2200 не указаны частоты процессора или графического процессора, в то время как на сайте Exynos 2100 есть.

Флагманская линейка Exynos от Samsung теперь названа в честь линейки Galaxy S, поэтому мы должны увидеть Exynos 2200 в Galaxy S22. Galaxy Fonts обычно используют файлы Два разных типа SoCХотя, с чипами Qualcomm в США, Китае и других регионах, и Exynos в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Корее. Если Exynos 2200 будет действительно турбулентным, мы могли бы увидеть, как Samsung переместит S22 в сторону Qualcomm для этого поколения, но нам придется дождаться анонса телефона, чтобы увидеть, произойдет ли это.