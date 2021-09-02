Samsung анонсирует 200-мегапиксельный сенсор камеры телефона

У Samsung есть объявить Датчик изображения 200MP, предназначенный для камер смартфонов, является датчиком камеры с самым высоким разрешением в истории. ISOCELL HP1 имеет пиксели размером 0,64 мкм и может одновременно хранить 16 из них, что эквивалентно 12,5-мегапиксельному сенсору с пикселями 2,56 мкм.

Samsung называет технологию объединения пикселей HP1 «ChameleonCell». Параметр 4 x 4 12,5 МП предназначен для использования при слабом освещении, но также позволяет делать фотографии 200 МП или использовать технологию биннинга 2×2 для фотографий 50 МП.

Режим объединения 2-в-2 также позволяет HP1 снимать видео в формате 8K. Samsung заявляет, что может снимать 8K без кадрирования, хотя стандартный 8K (7680 x 4320) меньше 50MP.

Samsung также представляет новый датчик под названием ISOCELL GN5. Это 50-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 1,0 мкм, и Samsung заявляет, что это первый пиксельный сенсор 1,0 мкм, в котором реализована технология Dual Pixel Pro. Это делает его похожим на уменьшенную версию GN2 с размером пикселя 1,4 мкм, который был самым большим датчиком камеры телефона, доступным, когда он дебютировал на Xiaomi Mi 11 Ultra в этом году.

Samsung не сообщила, когда какой-либо из новых сенсоров начнет массовое производство, но в настоящее время производители телефонов доступны образцы.