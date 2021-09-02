Samsung выпускает сенсор камеры телефона с самым высоким в мире разрешением: 200 МП

Последний сверхбольшой сенсор камеры Samsung – «Isocell HP1». Он имеет датчик на 200 МП, что делает его датчиком камеры с самым высоким разрешением в истории. Если вы сохраните изображение с полным разрешением, вы получите то, что выглядит как 16 384 x 12 288 изображений.

Мегапиксели не имеют значения – для качества изображения важнее всего размер каждого пикселя, поскольку более крупные пиксели (и более крупные датчики) улавливают больше света. Тем не менее, Samsung пытается покрыть обе базы с помощью объединения пикселей, которое объединяет несколько пикселей в более крупный пиксель для ситуаций с низким освещением. HP1 имеет «совершенно новую» технологию объединения пикселей под названием «ChameleonCell», которая позволяет сенсорному блоку иметь размер 2 x 2 или 4 x 4, в зависимости от количества света.

При разрешении 4 × 4 он увеличивает разрешение 200-мегапиксельной матрицы до 12,5 мегапикселей путем объединения групп по 16 пикселей. Это превратит пиксели с полным разрешением 0,64 мкм в респектабельные пиксели размером 2,56 мкм, которые, по словам Samsung, «способны поглощать больше света и повышать чувствительность, создавая более яркие и четкие изображения в дверях или в вечернее время».

Другой сверхбольшой сенсор Samsung на рынке – GN2, который был представлен в Xiaomi Mi 11 Ультра И еще один-два телефона. GN2 – это всего лишь 50-мегапиксельный сенсор, но с четырехпиксельной группировкой он будет иметь размер пикселя 2,8 мкм. GN2 – это более крупный сенсор с более крупными пикселями, поэтому на бумаге он все равно должен лучше фотографировать.

Samsung сообщает, что его датчик на 200 МП сейчас производит отбор проб. Мы уверены, что некоторые OEM-производители Android скоро представят компанию на выставке.