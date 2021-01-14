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Samsung дразнит свою первую камеру под дисплеем, но это не касается телефонов

14 января, 2021
Artem Sokolov

В сентябре прошлого года ZTE представила первый в мире телефон с камерой под экраном. Хотя ZTE Axon 20 5G в настоящее время является единственным телефоном с селфи-камерой под экраном, ожидается, что к концу этого года эта технология станет более популярной. Samsung, которая, по слухам, уже давно работает над технологией камеры под экраном, в этом году также выпустит свой первый телефон с камерой под экраном.

Хотя Samsung еще не подробно описал технологию камеры под экраном, сегодня Samsung Display разместил видео по адресу Weibo, И азарт от новых OLED-панелей с селфи-камерами под экраном. Однако новая технология нижнего дисплея Samsung Display не предназначена для использования в смартфонах. В первую очередь это касается ноутбуков.

Как видно из видео выше, технология камеры под дисплеем Samsung позволит ноутбукам иметь практически безрамочные экраны с соотношением экрана к корпусу 93%. Пластина также невероятно тонкая, толщиной 1 мм и весом 130 г. Samsung Display еще не поделилась более подробной информацией о технологии, поэтому неясно, появятся ли первые ноутбуки Samsung «Blade Bezel» в конце этого года.

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Ходят слухи, что первым телефоном Samsung с камерой под экраном является Galaxy Z Fold 3, который станет продолжением одного из лучших телефонов Android, выпущенных в прошлом году. Поскольку выпуск складного телефона ожидается только во второй половине года, мы можем узнать больше о технологии Samsung подэкранной камеры для телефонов в ближайшие месяцы.

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