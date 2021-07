Samsung запустила веб-версию TV Plus внизу экрана

картина : Алекс Вонг ( Getty Images )

Для тех из нас, у кого нет телевизора или мобильного устройства Samsung, как у вас на самом деле, предлагаемые компанией услуги потоковой передачи TV Plus были загадкой – до сих пор. Оказывается, несколько месяцев назад Samsung запустила веб-версию своего бесплатного TV Plus с рекламой. , но просто не рассказал об этом многим.

Согласно новому отчету в протоколВеб-сервис TV Plus, похоже, был запущен в мае. Помимо того, что TV Plus стал доступным почти для всех, Samsung также обновила свое мобильное приложение, добавив в июле возможность предлагать потоковую услугу для устройств Google Chromecast. Учитывая изолированность TV Plus до сих пор, эти шаги представляют собой большие, хотя и робкие шаги компании в войнах за свободный доступ.

Представитель Samsung сообщил изданию, что TV Plus уже был запущен во втором квартале, но не назвал дату.

Samsung TV Plus предлагает бесплатные прямые телетрансляции и линейные программы, Это называется обычным расписанием телевидения. компания уточняет На его сайте Сервис не требует подписки, новых сборов или кредитной карты. Это тоже не совсем ново. Компания Samsung запустила услугу, аналогичную тому, что вы ожидаете от кабельного телевидения, в 2016 году. Это позволяет пользователям получать доступ к потоковым сетям и шоу TV Plus. Обратите внимание на протокол.

Пользователи США Доступно около 170 каналов самых разных жанров, от новостей и игровых шоу до игр и реалити-шоу. Есть даже канал с южнокорейскими сериалами под названием AsianCrush, который в настоящее время является хлебом с маслом.

TV Plus пользовался огромным успехом среди пользователей Samsung, В прошлом году руководители заявили, что ال, что представляет собой миллиарды минут просмотра каждый месяц. Это одно из пяти самых популярных приложений на телевизорах Samsung Smart TV, и оно почти установлено. 50 миллионов телевизоров по всему миру.

Будет ли TV Plus популярным среди пользователей за пределами экосистемы Samsung – вопрос открытый. Он входит в многолюдное пространство с бесплатными конкурентами, такими как Peacock, Roku Channel, Pluto TV и Tubi. Хотя каналы TV Plus привлекают внимание, просмотр списка и просмотр всех других доступных услуг напоминает мне о том, что я чувствовал, когда был моложе и пошел в магазин Forever 21 – измученный, измученный и счастливый, что придерживаюсь. что у тебя есть.