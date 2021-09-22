Samsung запустила массовые скидки на телевизоры, ноутбуки, планшеты, телефоны и бытовую технику.

технический гигант Samsung Когда дело доходит до снижения продаж, вы не теряете времени даром.
Компания только что запустила огромный Сберегательная акция «Откройте для себя Samsung», который включает большие скидки на новейшие технологии, в том числе Новый QLED Smart TV.
Распродажа продлится только до воскресенья, 26 сентября, но у вас будет достаточно времени, чтобы получить от нее выгодную сделку. Модельный ряд Samsung tech Если ты заинтересован.
Снижены цены по большинству категорий, в том числе Телевизоры, ноутбуки, наушники и бытовая техника.
Вот список того, что вы можете найти в рамках осенней распродажи:
Телевизоры
- 65-дюймовый смарт-телевизор Samsung Neo QLED 8K класса QN900A (2021 г.)
- 65-дюймовый смарт-телевизор Samsung Neo QLED 8K класса QN800A (2021 г.)
- Смарт-телевизор Samsung Neo QLED 4K QN90A класса 50 (2021 г.)
- Смарт-телевизор Samsung Neo QLED 4K, класс 55, QN85A (2021 г.)
- 43-дюймовый смарт-телевизор Frame QLED 4K (2021 г.)
Ноутбуки и планшеты
телефоны
Технические аксессуары
- Galaxy Buds Live
- УФ-дезинфицирующее средство
- Galaxy Watch 3
- Samsung Galaxy SmartTag +
- Galaxy Watch 4 Classic
бытовой техники
- Полностью беспроводной пылесос Samsung Jet 75 с долговечным аккумулятором
- Приставная микроволновая печь с грилем
Распродажа продлится до воскресенья, 26 сентября.
Вы можете купить больше предложений на мероприятии по сбережениям «Откройте для себя Samsung» по адресу Сайт компании здесь.
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До Николетт Аккарди можно добраться по адресу: [email protected]. Следуйте за ней в Twitter: Встраивать твит. Ты находишь NJ.com – это Facebook. У тебя есть чаевые? Скажи нам. nj.com/tips
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