Samsung запустила массовые скидки на телевизоры, ноутбуки, планшеты, телефоны и бытовую технику.

технический гигант Samsung Когда дело доходит до снижения продаж, вы не теряете времени даром.

Компания только что запустила огромный Сберегательная акция «Откройте для себя Samsung», который включает большие скидки на новейшие технологии, в том числе Новый QLED Smart TV.

Распродажа продлится только до воскресенья, 26 сентября, но у вас будет достаточно времени, чтобы получить от нее выгодную сделку. Модельный ряд Samsung tech Если ты заинтересован.

Снижены цены по большинству категорий, в том числе Телевизоры, ноутбуки, наушники и бытовая техника.

Вот список того, что вы можете найти в рамках осенней распродажи:

Телевизоры

Ноутбуки и планшеты

телефоны

Технические аксессуары

бытовой техники

Распродажа продлится до воскресенья, 26 сентября.

Вы можете купить больше предложений на мероприятии по сбережениям «Откройте для себя Samsung» по адресу Сайт компании здесь.

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