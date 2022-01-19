Samsung и AMD предлагают трассировку лучей в реальном времени для мобильных телефонов

Samsung только что объявил бонус Эксинос 2200 Портативный процессор — создан, чтобы открыть новую захватывающую главу в мире мобильных игр.

Exynos 2200 призван установить стандарт лучших мобильных игр, а также оптимизировать приложения для социальных сетей и использование изображений. Графический процессор Xclipse занимает место между консолью и портативным графическим процессором. «X» представляет Exynos, а затмение — как и настоящее затмение — знаменует собой конец эры мобильных игр и начало новой главы.

В сочетании с «ведущей в отрасли графической технологией AMD RDNA 2» процессор Exynos 2200 «изменит представление о мобильных играх» с помощью «улучшенной графики и производительности ИИ», о чем заявил глава System LSI Business of Samsung Electronics, парк Йонъин.

Благодаря встроенной огневой мощи Архитектура AMD RDNA 2Графический процессор Xclipse унаследовал расширенные графические функции, включая трассировку лучей в реальном времени и затенение с переменной скоростью. До сих пор каждая из этих функций с аппаратным ускорением Встречается только на ПК, ноутбуке и PS5/Xbox Series X/Xbox Series S..

Трассировка лучей имитирует физическое поведение света в реальном мире, вычисляя движение и цветовые свойства световых лучей, когда они отражаются от поверхности. Это позволяет играм точно отображать отражения и источники света, когда они не находятся на экране, создавая более реалистичную среду, тени и сценарии, которые создают более захватывающий опыт.

Шейдеры с переменной скоростью улучшают нагрузку на GPU, позволяя разработчикам применять более низкие шейдеры в областях, где общее качество не ухудшается. Эта функция дает графическому процессору больше возможностей для работы в областях, наиболее важных для геймеров, повышая частоту кадров для более плавного игрового процесса.

Exynos 2200 также поставляется с множеством дополнительных технологий, таких как Advanced Multi IP Governor (AMIGO), который повышает общую производительность и эффективность, позволяя геймерам играть лучше и дольше. Кроме того, Exynos 2200 имеет трехблочную архитектуру с одним ядром ARM Cortex-X2, тремя сбалансированными по производительности и эффективности «большими» ядрами Cortex-A710 и четырьмя энергоэффективными «малыми» ядрами Cortex-A510. Все это приводит к быстрому времени загрузки, более плавной многозадачности и более быстрому рендерингу игрового видео.Все это способствует первоклассному игровому опыту..

Сотрудничество между Samsung и AMD означает первое в отрасли аппаратное ускорение и трассировку лучей с переменной скоростью для мобильных графических процессоров. По данным Samsung, Exynos 2200 в настоящее время находится в массовом производстве, и официальной информации о дате выпуска пока нет. В целом будущее мобильного игрового пространства выглядит радужным.