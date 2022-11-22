Samsung надеется завершить развертывание One UI 5.0 до 2023 года.

Samsung стала силой, с которой нужно считаться, когда дело доходит до обновлений программного обеспечения для устройств Android. Вычесть Андроид 13 Особенно впечатляет One UI 5.0 для различных устройств Galaxy. Samsung обновила более десятка смартфонов до Android 13и даже выпустила обновление для двух телефонов среднего класса перед некоторыми из своих флагманских телефонов.

Также интересно, как Samsung обновляет все больше и больше устройств до Android 13 и Один пользовательский интерфейс 5.0 Значительно опережает график во многих странах. Фактически, Samsung надеется завершить полное глобальное развертывание обновления для всех устройств до начала 2023 года, как нам рассказала в недавнем интервью Салли Хесон Чжон, вице-президент по исследованиям и разработкам Android Framework в Samsung Electronics.

Мы многому научились в нашем интервью, что вы вполне можете сделать я читал здесь, но сообщение о том, что компания «хочет завершить развертывание в течение этого года», было самой неожиданной и долгожданной информацией, которую мы получили. Было бы огромным достижением, если бы Samsung могла предоставить обновление для каждого устройства. в каждой стране До 2023 года и до тех пор, пока обновление не будет выпущено для каждого подходящего устройства Galaxy в ограниченном числе стран, это будет впечатляюще.

Однако, как мы регулярно указываем, и как Samsung упомянул нам во время интервью, никто не может точно сказать, когда конкретное устройство получит обновление. Но все же тот факт, что Samsung даже рассматривает возможность завершения развертывания программного обеспечения в этом году, просто безумие. Остается увидеть, достигнет ли он этой цели. Хотя мы видим, что One UI 5.0 появляется на новом устройстве почти каждый день.Кажется беспроигрышной ставкой, что корейский гигант может преуспеть.