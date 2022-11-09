Samsung объявила фиксированный график выпуска обновления Android 13 для Индии

Несколько недель назад Samsung Выпущено стабильное обновление Android 13 и One UI 5.0 для серии Galaxy S22.. За последние две недели компания также выпустила файл Стабильное обновление Android 13 для Galaxy Note 20И Галактика С20И Галактика S21 на некоторых рынках. Теперь южнокорейская компания Раскрыт график выпуска Android 13 для индийского рынка.

Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra должны стать стабильными Андроид 13 (Один пользовательский интерфейс 5.0Обновление выпущено в этом месяце, и обновление уже начало распространяться. Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra и Galaxy S21 FE получат обновление в декабре.

Samsung Складные телефоны — Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Fold 4 — также получат обновление в декабре. В том же месяце Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra 5G получат стабильное обновление Android 13.

Серия Galaxy Tab S6 Lite, серия Galaxy Tab S7 и серия Galaxy Tab S8 получат обновление Android 13 в декабре. Планируется, что Galaxy Tab A7 Lite получит обновление Android 13 в январе 2023 года, а Galaxy Tab A8 получит обновление в феврале 2023 года.

Устройства Samsung Galaxy A, Galaxy F и Galaxy M начнут получать обновление Android 13 в декабре 2022 года. Все подходящие устройства в этих группах получат обновление до конца марта 2023 года. Вы можете просмотреть полный список устройств и их Android 13 график выхода ниже.

ноябрь 2022 г.

Галактика S22

Галакси С22+

Галакси С22 Ультра

декабрь 2022 г.

Галактика А32

Галактика А33 5G

Галактика А51

Галактика А52

Галакси А52s 5G

Галактика А53

Галактика А71

Галактика А72

Галактика А73 5G

Галактика F62

Галактика М32

Галактика М32 5G

Галактика М33 5G

Галактика М42 5G

Галактика М52 5G

Галактика Примечание 10 Лайт

Галактика Примечание 20

Galaxy Note 20 Ультра 5G

Галактика С10 Лайт

Галактика С20

Галактика С20+

Галактика С20 ультра

Галактика S20 FE

Галактика S20 FE 5G

Галактика S21

Галакси С21+

Галакси С21 Ультра

Галактика S21 FE

Галактика Z флип

Galaxy Z флип 5G

Галактика З Флип 3

Галактика Z Флип 4

Галактика Z Сложите 2

Галактика Z Сложите 3

Галактика Z Сложите 4

Вкладка Galaxy S6 Lite

Галактика Вкладка S7

Вкладка Galaxy S7 +

Вкладка Galaxy S7 FE

Галактика Вкладка S8

Галактика Вкладка S8 +

Galaxy Tab S8 Ультра

январь 2023 г.

Галактика А12

Галактика А13

Галактика А22

Галактика А22 5G

Галактика А23

Галактика F12

Галактика F22

Галактика F42 5G

Галактика М12

Галактика М53 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Галактика Вкладка А8

февраль 2023 г.

Галактика А03

Галактика А23 5G

Галактика F13

Галактика F23 5G

Галактика М13

Галактика М13 5G

март 2023 г.

Галактика A03s

Галактика А04

Галактика A04s

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