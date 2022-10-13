Samsung официально анонсирует One UI 5.0 на SDC22, который выйдет в этом месяце!

После нескольких недель тестирования Андроид 13— Основываясь на обновлении прошивки One UI 5.0 через несколько бета-сборок на некоторых рынках, Samsung, наконец, обсудила новую версию One UI во время SDC22 несколько минут назад. Один пользовательский интерфейс 5.0 Обновление почти готово к выходу из стадии бета-тестирования, и быстро приближается выпуск прошивки.

На данный момент Samsung выпустила четыре бета-обновления One UI 5.0 для Галактика S22 сеть на нескольких рынках. Неясно, станет ли четвертая бета-версия последней, и точная дата, когда обновление выйдет из стадии бета-тестирования и коснется линейки Galaxy S22 в ветке общедоступных прошивок, пока неизвестно. Тем не менее Конференция разработчиков Samsung Ушел 2022 жить мгновение назадКомпания сузила доступность обновления для нас. Покупатели Galaxy S22 во всем мире скоро смогут насладиться последней версией.

One UI 5.0 появится на Galaxy S22 в октябре этого года!

Для поклонников Samsung One UI 5.0 был одним из самых ожидаемых релизов года, наряду с последними складными и носимыми устройствами, выпущенными два месяца назад, а линейка Galaxy S22 была анонсирована в феврале. После завершения новое обновление One UI 5.0 принесет множество новых функций и изменений, в том числе (но не ограничиваясь ими): Дополнительные параметры настройки экрана блокировки, вдохновленные LockStar хороший замокрасширенная функция цветовой палитры, улучшенные параметры настройки уведомлений о разрешениях, слегка переработанная область быстрого переключения, улучшенная анимация, сложенные элементы и эффекты фона вызова для отдельных контактов.

На SDC Samsung подтвердила, что обновление One UI 5.0 выйдет из стадии бета-тестирования и будет публично выпущено для Galaxy S22 в конце этого месяца. Уже почти середина октября, так что осталось совсем немного времени, прежде чем мы все насладимся этим новым обновлением. Мы будем держать вас в курсе, как только узнаем больше о точной дате выпуска, а до тех пор не стесняйтесь просматривать практические видеоролики One UI 5.0 ниже, чтобы более подробно ознакомиться с некоторыми из последних дополнений к проприетарному скину Android. .