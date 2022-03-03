Samsung поймали на том, что он задушил 10 000 телефонных приложений и собственный домашний экран

Samsung Еще один раз в горячей воде от того, как он справляется со стандартными приложениями. На этот раз компанию обвиняют в ограничении 10 000 приложений для Android, но не в тестировании приложений. Это выглядит как Диаграмма OnePlus был пойман на бегу в прошлом году. Вместо того, чтобы увеличивать скорость SoC при запуске тестового приложения, OEM-производители Android-устройств теперь начинают самый низкий Производительность телефона в любое время, когда тестовое приложение не запущено. Это как стандартный читерство, но наоборот.

Приложение Samsung для дросселирования называется Game Enhancement Service. Корейские пользователи доски объявлений Clean.net Я нашел совершенно разные степени стандартов в зависимости от того, имели ли стандартные реализации свои оригинальные имена. Изменив названия популярных модульных пакетов приложений и тем самым заставив Службу оптимизации игр обрабатывать стандартное приложение как обычное, на новых Galaxy S10, S20, S21 и S22 показатели снизились с 13 до 45 процентов. Обычно пользователь не контролирует поведение ограничения, но пользователи обманывают сервис, модифицируя приложения.

Джон Пул, ведущий разработчик Geekbench, смог воспроизвести скачкообразные изменения производительности в зависимости от того, думал ли S22, что запускает тест или игру. Пул изменил имя пакета Geekbench на имя пакета Эффект Джиншина, которая является популярной игрой, в которой рекордные результаты резко упали. То Львиный зев Галактики S22 Его одноядерный результат упал на 46 процентов, а его многоядерный показатель упал на 35 процентов. Пул подтвердил, что такое поведение также присутствует на Exynos S10.

Пользователь форума Clen.net «squiny» любезно разместил файл полная база данных Одним из целевых приложений Samsung является приложение для дросселирования, и мы быстро проверили его. Оптимизация игр применима не только к играм. База данных фактически идентифицирует приложения в категориях «игры» и «неигры», и только 3200 из 10 000 приложений классифицируются как игры. Остальное — обычные ежедневные приложения.

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В списке 233 списка приложений Samsung, включая почти все упакованные приложения Samsung, такие как приложение для обмена текстовыми сообщениями, приложение для контактов, календарь, приложение для заметок, приложение для телефона, Bixby, Samsung Pay и Camera. Samsung даже ограничивает домашний экран. В списке 169 приложений Google, включая YouTube, Google Maps, Play Store, Chrome, Gmail и сервисы Google Play. У Google есть только 143 приложения Оно есть в Play Store, так что это почти каждое приложение, которое делает Google.

В список также входят все популярные сторонние приложения, которые вы можете рассмотреть — Netflix, Disney +, TikTok, Facebook, Twitter, Amazon и другие. Единственные приложения, на которые вы можете рассчитывать не будет В этом списке вы найдете приложения для измерения производительности. Geekbench, 3D Mark, PCMark, GFXBench, Antutu, CPDT и Androbench отсутствуют в списке.

Дросселировать игру — это не обязательно плохо; Если пользователи контролируют эту функцию, разумно позволить им выбирать между производительностью или более длительным временем автономной работы. Игры требуют продолжительного использования и нуждаются в постоянном обновлении экрана, поэтому дросселирование может сэкономить заряд батареи. Тем не менее, удушение обычного 2D-приложения — непростая задача. Большинство мобильных устройств энергосбережения основано на политике «быстрого сна». Если вы только читаете электронную почту или веб-страницу и не касаетесь экрана, телефон делает все возможное, чтобы автоматически перейти в состояние низкого энергопотребления. Когда поступает команда открыть приложение или перейти по веб-странице, телефон пытается выполнить действие как можно быстрее, чтобы вернуться в спящий режим и снова начать экономить энергию.

Совершенно недопустимо ограничивать домашний экран, магазин приложений, браузер и другие базовые 2D-приложения. Если есть что-то, что вам нужно, чтобы быть быстрым, это основной интерфейс телефона. На данный момент кажется, что единственными приложениями, которые получают полную мощность, являются модульные. Что хорошего в быстрой SoC, если вы никогда ею не пользовались?

Мы обновим эту статью, если Samsung сделает заявление.