Samsung представляет революционный процессор Exynos 2200 с графическим процессором Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2 — Samsung Newsroom Россия

Новый мобильный процессор премиум-класса оснащен аппаратно-ускоренной трассировкой лучей и современной технологией обработки данных на базе рук.

Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых полупроводниковых технологий, объявила сегодня о своем новом процессоре премиум-класса для мобильных устройств Exynos 2200. Exynos 2200 — это недавно разработанный мобильный процессор с мощной архитектурой AMD RDNA 2 на базе графического процессора (GPU) Samsung Xclipse. . С самой современной рукой®Exynos 2200, основанный на ядрах ЦП, доступных сегодня на рынке, и модернизированном блоке нейронной обработки (NPU), обеспечит непревзойденные возможности мобильных игр, а также улучшит общий опыт работы в социальных сетях и приложениях для работы с фотографиями.

«Основываясь на самом передовом 4-нм (нм) процессе EUV (Extreme Ultraviolet Lithography) в сочетании с новейшими мобильными технологиями, технологиями GPU и NPU, Samsung разработала Exynos 2200, чтобы обеспечить наилучшее взаимодействие с пользователем смартфона. С Xclipse, нашим новым мобильным графическим процессором, разработанным Благодаря ведущей в отрасли графической технологии RDNA 2 от AMD процессор Exynos 2200 изменит представление о мобильных играх благодаря улучшенной графике и производительности искусственного интеллекта». «Помимо предоставления пользователям наилучших мобильных возможностей, Samsung продолжит свои усилия по внедрению инновационных логических микросхем».

Первое устройство трассировки лучей с аппаратным ускорением на мобильных устройствах для непревзойденного игрового процесса.

Xclipse GPU — это уникальный гибридный графический процессор, который размещается между консолью и мобильным графическим процессором. Xclipse — это сочетание буквы «X», обозначающей Exynos, и слова «затмение». Как и затмение, графический процессор Xclipse положит конец старой эре мобильных игр и ознаменует начало новой захватывающей главы.

Благодаря высокопроизводительной архитектуре AMD RDNA 2 в качестве основы Xclipse унаследовал расширенные графические функции, такие как аппаратно-ускоренная трассировка лучей (RT) и затенение с переменной скоростью (VRS), которые ранее были доступны только на ПК, ноутбуках и консолях.

Трассировка лучей — это революционная технология, которая точно имитирует физическое поведение света в реальном мире. Рассчитывая движение и хроматические свойства световых лучей, когда они отражаются от поверхности, трассировка лучей создает реалистичные световые эффекты для графически отображаемых сцен. Чтобы обеспечить максимально захватывающую графику и пользовательский опыт даже на мобильных устройствах, Samsung объединилась с AMD для реализации первой в истории аппаратно-ускоренной трассировки лучей на мобильном графическом процессоре.

Затенение с переменной скоростью — это технология, которая улучшает рабочую нагрузку графического процессора, позволяя разработчикам применять более низкую скорость затенения в областях, где общее качество не будет затронуто. Это дает графическому процессору больше возможностей для работы в областях, наиболее важных для геймеров, и повышает частоту кадров для более плавного игрового процесса.

Кроме того, графический процессор Xclipse поставляется с несколькими технологиями, такими как Advanced Multiple IP Governor (AMIGO), которые повышают общую производительность и эффективность.

«Графическая архитектура AMD RDNA 2 расширяет передовые энергоэффективные графические решения для ПК, ноутбуков, консолей, автомобилей, а теперь и для мобильных телефонов. Мы не можем дождаться, когда старший вице-президент AMD Radeon Technologies Group Дэвид Ванг (David Wang) познакомится с мобильными клиентами. отличные игровые возможности, основанные на нашем технологическом сотрудничестве».

Расширенные возможности подключения 5G и функции безопасности Ironclad

Exynos 2200 — одно из первых устройств на рынке, в котором интегрированы новейшие процессорные ядра Armv9 от Arm, что обеспечивает значительное улучшение по сравнению с Armv8 с точки зрения безопасности и производительности — двух областей, которые становятся очень важными в современных устройствах мобильной связи.

Восьмиядерный процессор Exynos 2200 встроен в трехкластерное шасси, состоящее из одного мощного процессора Arm Cortex.®— Основное ядро ​​X2, три энергосберегающих ядра Cortex-A710 со сбалансированной производительностью и эффективностью и четыре малых ядра Cortex-A510 с энергосбережением.

«Цифровой опыт будущего требует новых уровней производительности, безопасности и эффективности», — сказал Рене Хаас, руководитель группы IP-продуктов (IPG) в Arm. «Являясь одним из первых процессоров с новыми ядрами Armv9, Samsung Exynos 2200 использует стратегию Arm Total Compute и ключевые функции безопасности, такие как Memory Tagged Extension (MTE), для предоставления специализированных вычислений и специализированной обработки, необходимой для повышения производительности. будущие мобильные возможности».

Exynos 2200 обеспечивает более мощный искусственный интеллект на устройстве с модернизированным модулем нейронной обработки. Производительность NPU удвоилась по сравнению с его предшественником, что позволяет выполнять больше вычислений параллельно и повышает производительность ИИ. NPU теперь предлагает гораздо более высокое разрешение с поддержкой FP16 (16-разрядное число с плавающей запятой), а также энергоэффективных INT8 (8-разрядное целое число) и INT16.

Кроме того, в Exynos 2200 интегрирован быстродействующий модем 16 5G 3GPP, который поддерживает диапазоны частот менее 6 ГГц и мм (миллиметровые волны). С новым радио E-UTRAN — двойное соединение (EN-DC), в котором используются сигналы 4G LTE и 5G NR, модем может увеличить скорость до 10 Гбит/с.

Для защиты Exynos 2200 поставляется с интегрированным элементом безопасности (iSE) для хранения закрытых криптографических ключей, а также играет роль RoT (корня доверия). Кроме того, встроенное шифрование UFS и DRAM было улучшено для безопасного обмена шифрованием пользовательских данных только в пределах защищенного домена.

Обеспечьте расширенный визуальный опыт и изображения профессионального качества

Архитектура процессора сигналов изображения (ISP) Exynos 2200 была переработана для поддержки новейших датчиков изображения со сверхвысоким разрешением до 200 МП. При 30 кадрах в секунду (fps) интернет-провайдер поддерживает до 108 МП в режиме с одной камерой и 64+36 МП в режиме с двумя камерами. Он также может подключать до семи отдельных датчиков изображения и одновременно управлять четырьмя для многокамерных установок. Для записи видео ваш интернет-провайдер поддерживает разрешения до 4K HDR (или 8K).

Вместе с NPU интернет-провайдер использует усовершенствованную камеру с поддержкой искусственного интеллекта для получения более точных и реалистичных результатов. Когда вы делаете снимок, камера с искусственным интеллектом на основе машинного обучения распознает несколько объектов, окружающую среду и лица в кадре. Затем он применяет оптимальные настройки цвета, баланса белого, экспозиции, динамического диапазона и других параметров для получения фотографий профессионального качества.

Благодаря поддержке разрешения 8K усовершенствованный мультиформатный кодек (MFC) Exynos 2200 действительно оживляет видео. Он декодирует видео до 4K при 240 кадрах в секунду или 8K при 60 кадрах в секунду и декодирует до 4K при 120 кадрах в секунду или 8K при 30 кадрах в секунду. Кроме того, в MFC интегрирован энергосберегающий декодер AV1, обеспечивающий более длительное время работы. Усовершенствованное решение для отображения оснащено технологией HDR10+, которая расширяет динамический диапазон и глубину изображения, а также обеспечивает частоту обновления до 144 Гц для более плавного перехода при прокрутке или играх.

Exynos 2200 в настоящее время находится в массовом производстве.

Для получения дополнительной информации о продуктах Samsung Exynos посетите веб-сайт http://www.samsung.com/exynos.

* Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от устройства и пользовательской среды.