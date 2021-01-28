Samsung представляет Android 11 на телефоне, о котором вы, возможно, совсем забыли

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Юридически сложно отследить SamsungМассовые усилия по обновлению Android 11 как последней версии ОС Сообщается, что он стал еще одним высококлассным представителем семейства телефонов Galaxy. Изначально он был выпущен около года назад.

Латиноамериканский вариант, изначально доступный через B&H Photo Video, также больше не доступен, но с другой стороны, Target по-прежнему взимает разумную сумму в 469,99 долларов за «международную» купюру. 10 lite И вы даже можете снизить эту цену примерно до 430 долларов, если у вас нет проблем с ведением бизнеса с (очень надежным) продавцом eBay под названием Never-MSRP.