Samsung приобретает твердотельный накопитель PCI 5.0, обеспечивающий скорость чтения 13000 МБ / с.

У Samsung есть Твердотельный накопитель PCIe 5.0 с синхронизацией Покажите, что скорость продуктов для хранения данных должна удваиваться каждые несколько лет, даже если закон Мура замедляется. Твердотельный накопитель PM1743, разработанный для корпоративных серверов, может достигать скорости чтения до 13 000 МБ / с и обрабатывать 2 500 000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS) — почти вдвое больше. PCIe 4.0 NVMe диски делать можно.

PCIe 5.0 поддерживает до 32 гига-передач в секунду (GT / s), что вдвое больше, чем у PCIe 4.0. Чтобы использовать эту полосу пропускания, Samsung разработала собственный контроллер и вместе с Intel провела его тестирование. «Вместе мы решили сложные технические проблемы, с которыми мы столкнулись с PCIe 5.0 во время этого начального оценочного периода», — сказал Джим Паппас, директор по технологическим инициативам Intel.

SSD предлагает скорость последовательной записи 6600 МБ / с и скорость произвольной записи 250 тыс. Операций ввода-вывода в секунду, что опять же примерно вдвое превышает текущие характеристики. Он также обеспечивает повышение энергоэффективности до 30 процентов. «Ожидается, что это значительно сократит эксплуатационные расходы на серверы и центры обработки данных, а также поможет сократить их углеродный след», — пишет Samsung.

Хотя PCIe 5.0 теперь неизбежен, следующий выпуск тоже не отстает. PCI Special Interest Group уже произвела заявление Спецификация PCI Express 6.0 может достигать 256 Гбит / с по 16 линиям — в два раза быстрее, чем PCIe 5.0, и в четыре раза быстрее, чем спецификация 4.0. Однако в этом формате потребуется использовать новый прием, называемый амплитудно-импульсной модуляцией, который может передавать вдвое больше данных, чем существующие методы, без использования смехотворно высоких частот.

В настоящее время Samsung пробует твердотельный накопитель PM1743 PCIe 5.0 для избранных клиентов и планирует серийное производство его в первом квартале 2022 года с емкостью от 1,92 терабайт (ТБ) до 15,36 терабайт. Также ожидается, что это будет первый твердотельный накопитель PCIe 5.0 с поддержкой двух портов, гарантирующий, что сервер будет работать при сбое подключения к одному порту. Первыми клиентами, вероятно, будут центры обработки данных, но эта технология обычно поражает потребителей через год или около того, поэтому планируйте соответственно, если у вас есть какие-либо проекты редактирования видео 16K или что-то еще.