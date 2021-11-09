Samsung разрабатывает первую в отрасли память DRAM LPDDR5X — Samsung Global Newsroom

DRAM LPDDR5X от Samsung обеспечивает более высокую скорость обработки данных в 1,3 раза и потребляет примерно на 20% меньше энергии, чем предыдущее решение LPDDR5.

LPDDR5X расширит использование высокопроизводительной памяти с низким энергопотреблением за пределами смартфонов до ИИ и передовых приложений.

Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых технологий памяти, объявила сегодня о разработке первой в мире памяти 16 гигабит (Гб) с низким энергопотреблением и двойной скоростью передачи данных 5X (LPDDR5X) на основе 14 нм (нм), предназначенной для дальнейшего роста. во всех отраслях по всему миру. Приложения для высокоскоростной передачи данных, включая 5G, искусственный интеллект (AI) и метавселенную.

«В последние годы расширились гиперподключенные сегменты рынка, такие как искусственный интеллект, дополненная реальность (AR) и метавселенная, которые полагаются на крупномасштабную и чрезвычайно быструю обработку данных», — сказал Сан Джун Хван, старший вице-президент и глава DRAM. команда дизайнеров Samsung Electronics. «Наша LPDDR5X расширит возможности использования высокопроизводительной памяти с низким энергопотреблением за пределы смартфонов и предоставит новые возможности для передовых приложений на основе ИИ, таких как серверы и даже автомобили».

Samsung LPDDR5X — это портативная оперативная память нового поколения, предназначенная для повышения скорости, емкости и значительной экономии энергии для будущих приложений 5G. В 2018 году Samsung представила первую в отрасли оперативную память LPDDR5 объемом 8 ГБ, а сегодня компания агрессивно выходит за пределы мобильных рынков с первой в отрасли памятью LPDDR5X DAM объемом 16 ГБ.

LPDDR5X DRAM обеспечит скорость обработки данных до 8,5 гигабит в секунду (Гбит / с), что в 1,3 раза быстрее, чем у LPDDR5 6,4 гигабит в секунду. Используя самую передовую в отрасли технологию обработки 14-нм DRAM, вы также будете потреблять примерно на 20% меньше энергии, чем память LPDDR5. Кроме того, микросхема LPDDR5X объемом 16 ГБ обеспечивает до 64 ГБ на пакет памяти, удовлетворяя растущий спрос на флэш-память DRAM большой емкости во всем мире.

Позже в этом году Samsung начнет сотрудничество с мировыми производителями микросхем, чтобы создать более жизнеспособную основу для расширяющегося мира цифровой реальности, ключевой частью которой станет LPDDR5X.

Компания будет стремиться расширять свой быстро развивающийся портфель мобильных DRAM за счет постоянного улучшения производительности и энергоэффективности, а также укреплять свое лидерство на рынке за счет большей производственной гибкости.