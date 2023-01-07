Samsung раскрывает дату запуска Galaxy A54 5G, который появится в конце этого месяца.

После, после Раскрытие даты запуска телефона Galaxy S23 случайноА также Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra Ранее сегодня Samsung представила Галактика А54 5G Дата обеда. Скорее всего, южнокорейская компания представит Галактика А34 5G во время того же события.

Samsung India создала микросайт Для будущих смартфонов серии Galaxy A. На веб-странице указано «Усильте потрясающую технологию 5GВ слогане также говоритсяПолучите в свои руки новый Galaxy A и испытайте 5G в отличном виде 18 января в 12:00.Это означает, что компания представит Galaxy A34 5G и Galaxy A54 5G 8 января 2023 года в 12:00.

Что вы ожидаете от Galaxy A34 5G и Galaxy A54 5G?

Он очень похож на Galaxy A34 5G. Галактика А33 5G, он предлагает только немного больший экран Super AMOLED (6,5 дюйма против 6,4 дюйма) с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD +. это Ходят слухи, что у него процессор Exynos 1280.и 6 ГБ / 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ / 256 ГБ памяти. Ожидается, что он будет иметь 48-мегапиксельную основную камеру OIS, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 5-мегапиксельную макро-камеру и 13-мегапиксельную селфи-камеру.

Ожидается, что Galaxy A54 5G будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Он может содержать основную камеру на 50 МП с OIS, сверхширокую камеру на 12 МП, макрокамеру на 5 МП и селфи-камеру на 32 МП. Он оснащен процессором Exynos 1380, 6 ГБ / 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ / 256 ГБ памяти и аккумулятор 5100 мАч.

Ожидается, что оба телефона будут иметь встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, класс защиты от пыли и воды IP67, 5G, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, порт USB Type-C и быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт.