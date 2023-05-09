Samsung тестирует Android 14 досрочно

Samsung ускоряет темпы обновления версий Android, и на этой неделе у компании появились первые веские доказательства обновления Android 14, чуть раньше запланированного.

Android 14, конечно, далеко не полный. Google выпустила одну бета-версию новой системы, и, по сути, в ближайшее время должна появиться еще одна. Обновление ни в коем случае не кажется огромным, но оно содержит несколько интересных новых функций, о которых мы говорили ранее.

Но, что интересно, Samsung сейчас тестирует ранние внутренние сборки своего обновления Android 14 на устройствах Galaxy S23, таких как Многие пользователи твиттера мужской. люди в СэмМобайл Также найдены рендеры Samsung Galaxy Z Fold 4 и Flip 4.

Новое обновление не будет готово для клиентов в течение некоторого времени, и неудивительно, что Samsung уже тестирует обновление. Но что здесь примечательно, так это время. Samsung подошла к этому этапу внутреннего тестирования очень рано, около двух месяцев назад. в соответствии с Человек, впервые обнаруживший эти ранние тесты. Однако, возвращаясь в прошлое, мы отмечаем, что доказательства обновления впервые появились в июне, но в любом случае приятно видеть, что Samsung добивается большего прогресса.

Android 14 был подтвержден на устройствах Samsung, который, по слухам, называется «One UI 6.0», для решения давних проблем с фоновыми приложениями на устройствах Galaxy, но неясно, что Samsung приготовил.

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