Samsung Freestyle 2023 года может объединять проекции с двух устройств в массивное изображение.

с тех пор как, Samsung Много новостей в рукаве ЕЭПвключая некоторые из его обновлений Портативный проектор. Он очень похож на предыдущую модель Freestyle компании, но включает в себя платформу Smart TV от Samsung. Игровой центр, Также. Это также обеспечивает доступ к таким службам, как Xbox Cloud Gaming, Амазон Луна и NVIDIA GeForce Now для облачных игр.
Однако настоящее волшебство версии Freestyle этого года может проявиться, когда у вас есть два юнита. Когда проекции двух изображений станут одним целым, как, возможно, когда-то пели Spice Girls, технология Edge Blending может объединить их в один сверхширокий экран с соотношением сторон 21: 9. Samsung заявляет, что запатентованная технология может автоматически размещать краеугольные камни изображения. и корректировки для «более захватывающего кинематографического опыта». Итак, если у вас есть гостиная с огромной стеной или вы знаете друга, у которого есть художественная галерея, вы можете установить два проектора произвольной формы и воспроизводить Fortnite на огромном экране.
На данный момент доступно очень мало подробностей о ценах, доступности и полных спецификациях, но мы обновим этот пост, когда он станет доступен.
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