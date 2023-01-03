Samsung Galaxy A73 получит обновление безопасности в январе 2023 года

в Галактика А73 5G Он стал первым смартфоном в серии Galaxy A от Samsung, получившим Обновление безопасности за январь 2023 г.. За последние два дня Samsung выпустила последнее обновление безопасности для серии Galaxy Note 10 и серии Galaxy S21.

Последнее обновление программного обеспечения для Galaxy A73 в настоящее время развертывается в Малайзии, и мы ожидаем, что оно распространится на другие страны в течение следующих нескольких дней. Новое обновление поднимает версию прошивки телефона до A736BXXS2BVL3. Хотя Samsung не раскрывает, какие уязвимости устраняются новым патчем безопасности, он может включать в себя большинство исправлений из патча безопасности Google от января 2023 года и некоторые дополнительные уязвимости безопасности, обнаруженные в устройствах Galaxy.

Если вы являетесь пользователем Galaxy A73 в Малайзии, вы можете сразу же установить новое обновление. Вы можете сделать это, перейдя в настройки » системное обновление и подслушивание Загрузить и установить. Вы также можете загрузить новый файл прошивки с Наша база прошивок и прошить вручную.

в Galaxy A73 был запущен в начале 2022 года. С Android 12 на борту. Samsung выпускать Одно обновление пользовательского интерфейса 5.0 на базе Android 13. на смартфоне несколько недель назад. Согласно обещанию южнокорейской компании, в будущем устройство получит еще три обновления ОС Android.