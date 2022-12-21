Samsung Galaxy A74 может не появиться в следующем году

Samsung Продается много смартфонов среднего класса. каждый год. Большая часть доходов от смартфонов поступает от таких устройств, как Galaxy A33 5G и Galaxy A53 5G. Но Samsung В следующем году это может исключить одно устройство из премиум-сегмента среднего класса.

согласно с Новый отчет от наших друзей в Галактика КлубSamsung может не воспроизводить файл Галактика А74 В 2023 году. Информация о дизайне и спецификациях телефонов Samsung серии Galaxy A обычно просачивается ближе к концу года, за несколько месяцев до его анонса. И это он Так было и с Galaxy A14 5G.И Галактика А24И Галактика А34 5GИ Галактика А54. Однако никакой информации о Galaxy A74 не просочилось, что вызывает вопросы о его существовании.

Samsung может упростить линейку смартфонов, не выпуская Galaxy A74

Если это так, то Galaxy A54 станет самым дорогим смартфоном Samsung среднего класса. Компания может оптимизировать свою линейку смартфонов, что отлично подходит для потребителей и команд разработчиков программного обеспечения южнокорейской компании. Это также может означать, что Samsung может заполнить пустоту, оставленную ванильными Galaxy A74 и Galaxy S22 FE. Галактика S22 (Жизнеспособная альтернатива после ее более низкой цены).

Предыдущие отчеты показали, что Galaxy A54 будет иметь Экран Super AMOLED размером 6,4 дюйма С разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. будет содержать Основная камера 50 МП (возможно, с OIS) и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Мы ожидаем, что телефон будет оснащен OIS, 32-мегапиксельной селфи-камерой и возможностью записи видео 4K.

Samsung также предлагает более быстрый процессор для Galaxy A54: Эксинос 1380. у нее есть Четыре высокопроизводительных ядра процессора По сравнению с двумя процессорами Exynos 128, используемыми в Galaxy A53 5G. Он также оснащен мощным графическим процессором Mali-G68. Устройство также может иметь 5G, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, порт USB Type-C, стереодинамики и рейтинг IP68. Он питается от аккумулятор 5100 мАч.