Samsung Galaxy M54 может иметь чипсет Snapdragon 888 и аккумулятор на 6000 мАч

Галактика М52 и Галактика М53 быть Смартфоны среднего класса действительно хорошиИ похоже, что Samsung сделает Galaxy M54 еще лучше. Galaxy M54 может поставляться с дисплеем с высокой частотой обновления, усовершенствованным процессором и большой батареей.

согласно с YouTube-канал Пиксель, Галактика М54 Он может быть запущен в конце этого или начале следующего года. Говорят, что он оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Говорят, что грядущий смартфон будет поставляться с Snapdragon 888. Процессор8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Он может иметь 32-мегапиксельную селфи-камеру, 64-мегапиксельную основную заднюю камеру, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 5-мегапиксельную макрокамеру. Еще неизвестно, есть ли у него OIS или нет, но мы можем, по крайней мере, ожидать записи видео 4K через переднюю и заднюю камеры.

Ожидается, что Galaxy M54 будет оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 25 Вт. Мы можем ожидать, что у него будет сканер отпечатков пальцев и GPS. сеть 5GА также Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и порт USB Type-C. Если Galaxy M54 уже оснащен SoC Snapdragon 888, он может стать одним из лучших устройств среднего класса. Samsung Смартфоны Galaxy когда-либо выпускались.

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