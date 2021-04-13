Samsung Galaxy Quantum 2 имеет встроенное квантовое шифрование

Samsung и южнокорейская SK Telecom объявили о выпуске Galaxy Quantum 2, второго телефона от Samsung, оснащенного встроенной технологией квантового шифрования для повышения безопасности. Это продолжение прошлогодней Galaxy A Quantum.

Quantum 2 включает в себя чип, разработанный компанией ID Quantique, которая утверждает, что это самый маленький в мире квантовый генератор случайных чисел (QRNG) с площадью 2,5 мм. Он работает, улавливая случайный шум с помощью светодиода и датчика изображения CMOS. Согласно SK Telecom, чип QRNG «позволяет владельцам смартфонов использовать требующие безопасности услуги более безопасным и надежным способом, генерируя действительно непредсказуемые и нетипичные случайные числа».

Квантовое шифрование ГСЧ чрезвычайно сложно проникнуть без широкого физического доступа к конкретному устройству. Преимущества будут казаться очень подходящими для среднего покупателя, но чип QRNG автоматически работает с приложениями, которые используют API-интерфейсы Android Keystore, что делает технологию более доступной для разработчиков. SK Telecom способствует местной совместимости с такими компаниями, как Shinhan Bank и Standard Chartered Bank Korea, а также со своими собственными услугами, такими как T World. Оператор заявляет, что в будущем он будет работать с большим количеством услуг, включая кредитные карты Samsung.

Сам телефон имеет достаточно высокие характеристики, близкие к тем, что я нашел в флагманском телефоне высокого класса год или два назад. Он имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 64-мегапиксельную камеру и 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц.

Релиз Galaxy Quantum 2 пока подтвержден только в Южной Корее. Он поступит в продажу 23 апреля.