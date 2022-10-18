Samsung Galaxy S22 получает обновление One UI 5.0 Beta 5 с исправлениями ошибок

два месяца назад, Samsung выпустила бета-версию One UI 5.0 для Galaxy S22 в первый раз. С тех пор южнокорейская компания запустила Еще три бета-обновления с добавлением функций и исправлениями ошибок. Вчера мы сообщали об этом Samsung может выпустить пятую и последнюю версию бета-обновления One UI 5.0 Для серии Galaxy S22 компания сделала именно это.

Пятое бета-обновление для One UI 5.0 было выпущено для Галактика S22И Галакси С22+И Галакси С22 Ультра В Китае. Новое обновление заканчивается версией прошивки ЗВЯ Размер загрузки составляет 471,16 МБ (для Galaxy S22 Ultra).

Бета-обновление Galaxy S22 One UI 5.0 удаляет текстовый вызов Bixby и исправляет несколько ошибок

Официальный журнал изменений Samsung Компания утверждает, что исправила несколько ошибок, в том числе ту, которая приводила к отключению плагина Galaxy Watch, вызывала сбой автофокуса камеры и плохое качество изображения, а также перезапускала телефон.

Новое программное обеспечение также устраняет проблему, из-за которой пользователи не могли добавлять отпечатки пальцев. Некоторые люди также жаловались на отсутствие звука разблокировки телефона, и Samsung исправила эту проблему в последнем обновлении. Другие проблемы включали увеличение громкости даже после уменьшения громкости звонка, незавершенные обои, возможность закрыть все недостающие элементы в меню многозадачности и принудительное закрытие приложения при редактировании фотографий. Эти проблемы были решены.

Самсунг сказал, что удалил файл Текстовый вызов Биксби Функция из нового бета-обновления One UI 5.0. Функция Bixby Text Call, которая была анонсировано на прошлой неделеиспользует ИИ Преобразует звук (во время разговора) в текст и отображает его на экране. Затем пользователи могут ввести текст в качестве ответа вызывающему абоненту и Биксби Это преобразует текст в аудио и передает его человеку на другой стороне вызова. Таким образом, пользователю не нужно говорить или слушать, чтобы взаимодействовать с голосовым вызовом.

В отчетах также утверждается Что новая бета-версия Один пользовательский интерфейс 5.0 Обеспечивает более плавную анимацию. Судя по всему, количество выпадений кадров уменьшилось, а анимация похожа на Галактика Z Флип 4 Управление Один пользовательский интерфейс 4.1.1.

One UI 5.0 Beta 5 может стать последним бета-обновлением перед стабильным выпуском One UI 5.0.

Это может быть последняя бета-версия One UI 5.0, и она может быть выпущена на других рынках, включая Германию, Индию, Великобританию и США, в течение следующих нескольких дней. Samsung заявила, что выпустит стабильную версию Андроид 13One UI 5.0 основан на серии Galaxy S22 до конца этого месяца.

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