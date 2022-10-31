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Samsung Galaxy S22 теперь получает стабильное обновление до Android 13 в США

31 октября, 2022
Artem Sokolov

прошлая неделя, Samsung выпустила стабильное обновление Android 13 для Galaxy S22. Тем не менее Обновление было ограничено Азией И европейские страны. Через несколько дней также стабильное обновление Разблокированные телефоны Galaxy S22, Galaxy S22 + и Galaxy S22 Ultra прибыли в США.. Теперь обновление начинают получать даже разблокированные версии смартфонов.

Андроид 13. Обновление Для разблокированных версий оператора Галактика S22И Галакси С22+и Галакси С22 Ультра Поставляется с версией прошивки S90xU1UEU2BVJA. В обновлении представлен One UI 5.0 с новым дизайном пользовательского интерфейса для смартфонов. Новое программное обеспечение также предоставляет улучшенные виджеты, сложенные виджеты, улучшенную конфиденциальность, повышенную безопасность и более высокую производительность. все еще используется Исправление безопасности, октябрь 2022 г..

Если у вас есть разблокированная версия смартфонов серии Galaxy S22 в США, теперь вы можете загрузить и установить обновление прошивки One UI 5.0 на свое устройство, перейдя по ссылке Настройки » системное обновление Нажмите «Загрузить и установить». Кроме того, вы можете загрузить новый файл прошивки из нашей базы данных прошивок и запустить его вручную.

Что нового в обновлении Android 13 (One UI 5.0) для Galaxy S22?

Samsung Один пользовательский интерфейс 5.0 В бета-версии Galaxy S22 представлен новый дизайн пользовательского интерфейса с расширенной цветовой палитрой, вдохновленный языком Google Material Design. Обновление также включает Stacked Widgets, переработанную область уведомлений с более крупными значками и жестами многозадачности. Он также содержит раздел «Подключенные устройства», где вы можете увидеть все настройки, связанные с подключенными аксессуарами и устройствами.

Южнокорейская компания также развернула функции конфиденциальности и безопасности под одной крышей, что позволяет легко обнаружить их и их безопасность. Для каждого приложения есть языковые настройки, улучшенные специальные возможности, новые смайлики, дополнительные раскладки клавиатуры и языки, а также улучшенный поиск и сортировка в стандартных приложениях. Вы также можете извлекать текст из фотографий в приложении «Галерея» или просматривать в режиме реального времени из приложения «Камера». В зависимости от выбранного текста One UI также отображает предлагаемые действия.

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Приложение камеры было улучшено. Теперь он имеет более простой дизайн пользовательского интерфейса и предлагает гистограмму в режиме Pro. Также есть новая опция для водяных знаков. Bixby улучшил производительность и понимание естественного языка. Подпрограммы Биксби были переименованы в «Режимы и подпрограммы», и режимы стали проще в использовании.

Другие функции включают в себя возможность Отключить оперативную память плюсУлучшенное цифровое благополучие, улучшения панели Edge и инструмент диагностики Wi-Fi. Samsung Также легко редактировать фото и видео. Вы можете добавлять различные смайлики, стикеры, стили текста, анимацию и переходы.

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