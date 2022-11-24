Samsung Galaxy S23 может иметь безумно яркий дисплей и более прочную защиту стекла

Компания Samsung известна тем, что предлагает лучшие в отрасли дисплеи для своих флагманских телефонов. Каждый год компания устанавливает новые рекорды яркости экрана смартфона и точности цветопередачи. Ранее в этом году компания Компания выпустила Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra с яркостью до 1750 нит. И Gorilla Glass Victus + защита.

В следующем году с Галактика S23 Серия компании Мог бы сделать лучше В яркости экрана и защите.

Экран Galaxy S23 Ultra может достигать яркости 2200 нит.

по слухам Галакси С23 Ультра Он в очередной раз побьет рекорды по яркости экрана. Сообщается, что грядущий флагманский смартфон будет оснащен дисплеем E6 Super AMOLED LTPO 3.0 с максимальной яркостью около 2200 нит. Речь идет о На 200 нит ярче, чем у нынешнего рекордсмена Apple iPhone 14 Pro Max.. Если это правда, то на смартфон будет приятно смотреть даже под прямыми солнечными лучами.

Также сообщается, что южнокорейская компания улучшила ШИМ-затемнение почти до 2000 Гц, что немного ниже, чем у дисплея BOE Q9 с ШИМ-затемнением 2160 Гц. Это должно значительно снизить нагрузку на глаза.

Пока Samsung Ходят слухи, что компания придерживается частоты обновления 120 Гц для будущих телефонов серии Galaxy S, и компания может обеспечить более надежную защиту экрана. аппаратное обеспечение по слухам Он имеет самую надежную защиту стекла среди всех телефонов Android, выпущенных в первом квартале 2023 года. Он может иметь более новую версию Gorilla Glass с эффективностью защиты, близкой к сапфировому стеклу Apple.

Серия Galaxy S23 также может иметь новое защитное стекло для задней камеры, которое повышает качество изображения, особенно в условиях низкой освещенности. В то время как Samsung не приносит много серьезных изменений (За исключением 200-мегапиксельной камеры.) с Галакси С22 УльтраВсе эти небольшие улучшения могут помочь на пути к лучшему опыту.